Así es la candidatura de Carlos Herrera para la presidencia de la RFEF: "Los árbitros en activo no deberían estar en el VAR"

La elección al nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está ya a la vuelta de la esquina. La fecha propuesta por la Comisión Gestora para los Comicios es el 24 de mayo y, a medida que pasan los días, se van despejando incógnitas. Este martes 6 de febrero se produjo la primera gran noticia: Carlos Herrera se presenta como candidato.

Muchos son los nombres que han ido sonando en estos últimos meses desde que se destituyera a Rubiales, aunque de momento, solo se ha confirmado los nombres del periodista radiofónico, mientras que el actual gestor, Pedro Rocha, también se presentará pese a que no ha hecho aún el anuncio oficial. Herrera anunció su candidatura a los medios de comunicación y ha concedido una entrevista a Marca, pero, ¿cómo va a ser su proyecto?

"Formalizo la candidatura a la Federación Española de Fútbol. Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña, que es muy sólida. Luego ya veremos", anunció el sevillano este martes en su programa Herrera en COPE.

Su candidatura ha sorprendido a muchos, algo con lo que él mismo cuenta, aunque lo plantea de la siguiente manera: "¿Un periodista en la Federación de Fútbol? También ha habido un médico y abogados". "La condición esencial es amar el fútbol español, querer mejor el fútbol español y dedicarle los mayores esfuerzos de tu tiempo", asegura el andaluz.

Los apoyos con los que cuenta

Presentarse a ser el presidente de la RFEF no es tan sencillo como anunciarlo a la prensa y ser reconocidos. Esto ya lo pudo comprobar el propio Iker Casillas en el año 2020, cuando tuvo que retirar su candidatura a la presidencia al no conseguir los apoyos necesarios para formalizar su candidatura. Aunque esto no parece importarle demasiado a Herrera: "Tengo apoyos y aspiro a tener muchos más, quiero contar con la más amplia base posible de todos aquellos que como yo estén interesados en una renovación de las estructuras del fútbol español".

A Carlos le gustaría ser el presidente porque ve que la RFEF es "un gigante adormilado, si no dormido adormilado". Y por ello, considera que "precisa de una regeneración, de una refundación".

Su propuesta también pretende adaptarse a la actualidad, donde la tecnología se encuentra en el centro de todo. "Desde luego apostar porque tecnológicamente haya un paso hacia adelante. Y además, dedicar el cien por cien del tiempo a crear una estructura moderna, no rígida y una estructura atrevida en el campo empresarial".

"Los árbitros deben elegir al jefe de los árbitros"

"A los árbitros hay que darles un papel protagonista, pero sobre todo una autonomía en la elección de sus representantes. Los árbitros deben ser quienes elijan al jefe de los árbitros, los árbitros deben estar apoyados por la Federación, pero también hay que pedirles que colaboren con los nuevos esquemas de comunicación", ha explicado sobre el papel que tendrán los árbitros en su propuesta. Eso sí, según él, "los árbitros no deberían estar en el VAR. Hay árbitros muy capacitados que no están en activo, con una gran experiencia, que podrían quitarle algo de aspereza al propio VAR".

Uno de los puntos claves son las Federaciones territoriales, donde Herrera va a tener que jugar un papel importante para intentar conseguir apoyos y así lo pretende hacer: "Cuidar, traer, organizar y mimar esas estructuras es lo que luego nos dan una selección española poderosa y fuerte".

El Mundial en España

Para él, el Mundial "es un escaparate de marca España. El Mundial va a permitir que el 70% de los partidos se jueguen en España, habrá que estudiar bien las sedes. Pero sí creo que la apertura y la final deben jugarse en España". "La apertura tiene que ser en España y la final tiene que ser en España. El Camp Nou nuevo es un buen momento para lucirlo y el nuevo Bernabéu ya estará rodado", ha afirmado el periodista.

El caso Negreira

El comunicador tampoco se ha querido olvidar del caso Negreira, un supuesto que para él tiene una "dificultad ciclópea". "Seguramente el Barcelona no tenía que haber hecho lo que hizo. Y Negreira tampoco. Por asepsia o por una limpieza elemental de comportamiento no se deben dar determinados pasos contractuales, con intercambio de favores y dinero que ensucian el modelo arbitral español y que ponen en el brete a muchos árbitros".

Sus acciones en el Betis, ¿conflicto de intereses?

Como cualquier candidato que se presente, Herrera también tiene "colores". El comunicador nunca ha ocultado que es y será del Betis, "pero con la suficiente capacidad neumática para ascender en el plano". No obstante, el candidato también tiene acciones en el club, ¿esto podría suponer un problema? Esto podría suponer un conflicto de intereses, aunque si se formaliza la candidatura, Herrera también podría desprenderse de las mismas para no incumplir en ningún caso el Código Ético de la Federación.