La dura crítica de Roddick contra Carlos Alcaraz: "Su saque deja mucho que desear"

El extenista estadounidense Andy Roddick sorprendió al mundo del tenis con unas declaraciones sobre Carlos Alcaraz. El cañonero de Nebraska criticó y analizó en profundidad el servicio del jugador murciano y apuntó sus grandes carencias en este golpe.

"Su saque deja mucho que desear y creo que es el único aspecto del juego en el que no ha mejorado durante los dos últimos años. Recuerdo haberle visto cuando era muy joven y su servicio no era muy potente, pero cuando ganó en Miami (2022), empezó a registrar saques a más de 210 kilómetros por hora, ahora no supera los 200", recalcó el exnúmero uno del mundo de la ATP.

Asimismo, el ganador del US Open 2001 "cree" que a Carlitos "le falta tener un movimiento más fluido al sacar" para terminar de incomodar a sus rivales con las direcciones y efectos que le imprime a la pelota: "No tiene mucho movimiento. En estos momentos, su segundo servicio parece que va recto, no tiene el 'swing' de Pete Sampras en el que la pelota se alejaba de ti y tenías que perseguirla. El restador que sea capaz de leerlo bien, conseguirá alcanzar ese buen sonido de golpeo".

Por último, Roddick quiso comparar el servicio de otros tenistas con el de Alcaraz: "No es un sacador de mucha potencia o alguien que te pueda incomodar con cambios de altura, velocidad o efecto. Creo que logra un buen servicio en el lado de la ventaja, pero no pone en aprietos a su rival. Hay jugadores tipo Roger (Federer) que pueden servir a 118 y sientes la inestabilidad cuando la pelota se estrella contra tus cuerdas".