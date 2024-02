Un 'pinchazo' del Girona rodeado de polémica y teorías de la conspiración: ¿a quién se está favoreciendo: Madrid o Barça?

El Real Madrid, haga lo que haga este domingo en el derbi madrileño del Santiago Bernabéu ante el Atlético de Madrid, acabará la jornada como líder en solitario de LaLiga. Sus 57 puntos son suficientes para, con un partido menos, mantener un punto de distancia con su más inmediato perseguidor, el Girona, que pasó de 55 a 56 tras el empate de este sábado ante la Real Sociedad.

El equipo catalán no pudo pasar de las tablas (sin goles, además) ante el conjunto 'txuri urdin' en Montilivi en un partido que, salvo tantos, tuvo absolutamente de todo. Ambos equipos se alternaron la posesión, ambos equipos dispusieron de ocasiones meridianamente claras, ambos equipos se adelantaron ilegalmente, y ambos equipos se vieron envueltos en polémicas de diversa magnitud, especial y fundamentalmente el Girona.

Los gerundenses tuvieron en sus manos la victoria, o al menos la capacidad para ponerse por delante en el marcador, con un gol de Yangel Herrera en el minuto 24. Quedaba mucho partido, la Real podría haber empatado o ganado también, pero ese tanto daba vida al Girona... y se la quitó de golpe el VAR para indignación del respetable presente en el coliseo catalán.

Los locales llevaban varios minutos atacando con solvencia y generando peligro, hasta que Savinho culminó una jugada preciosa en el flanco izquierdo con un centro que Herrera remató en el segundo palo. No existía irregularidad alguna en la jugada, pero Gil Manzano intervino para anular el gol a instancias del VAR, que le avisó de la existencia de un fuera de juego previo del atacante brasileño.

Efectivamente, existía fuera de juego (si se quiere contar como tal) que justificase la intervención del VAR... que llegó tarde a la infracción. Entre el fuera de juego de Savinho y el gol habían transcurrido más de treinta segundos, como reclamó Míchel en rueda de prensa, y habían mediado hasta dos despejes de la zaga de la Real Sociedad a sendos centros del Girona. Por eso, el público en Montilivi se indignó al considerar que había pasado demasiado tiempo y, sobre todo, que se trataba de una jugada completamente nueva y separada de las anteriores.

El partido siguió su curso con los de Imanol Alguacil cogiendo las riendas y marcando el ritmo, anotando Oyarzabal también en fuera de juego, pero el marcador no se movió más. No así el acta arbitral de Gil Manzano, que desesperó por momentos a Míchel Sánchez y acabó expulsándole al filo del final del choque. "Sólo he protestado con los brazos en alto y es sancionable con tarjeta amarilla, pero no he insultado ni he faltado el respeto a nadie ni he saltado al campo", destacó.

Del mismo modo, el colegiado mostró la quinta amarilla, que conlleva sanción para cumplir ciclo, tanto al goleador negado Yangel Herrera, con el tiempo casi cumplido, como a Daley Blind, ya tras el pitido final. Unas sanciones (incluida la del entrenador) que, lastimosamente para el Girona, van a coincidir con su visita al Santiago Bernabéu, donde se juegan buena parte de sus opciones para ser la auténtica revelación del año y alternativa en la pelea por LaLiga.

Con todo eso en mente, más la polémica arbitral del último mes en torno al conjunto blanco, las palabras de Xavi Hernández, el 'caso Negreira'... Montilivi acabó el partido cantando el mítico 'así gana el Madrid', en señal de protesta para denunciar lo que muchos consideran allí, plenamente convencidos de ello, no como una coincidencia sino como un favor descarado de Javier Tebas o de la Real Federación Española de Fútbol al equipo merengue para que se lleve la Liga de calle, para que un equipo catalán no le compita el título ni cuestione su autoridad en el fútbol español.

De hecho, ese es el discurso que ha encabezado la prensa local y regional en Cataluña este domingo: los poderes fácticos quieren al Real Madrid campeón (como siempre). Los medios afines al Barça, como vienen haciendo respecto a las acusaciones y cargos presentados en el 'caso Negreira', señalan a la capital y comparten el relato victimista de Xavi, que pide que "nos dejen competir", señalando a Gil Manzano por haber perseguido a posta a Blind al acabar el encuentro para amonestarle premeditadamente, por ejemplo.

Teorías de la conspiración que comparten, aunque en sentido contrario, los seguidores merengues y muchos otros aficionados españoles. La RFEF negoció con Arabia Saudí unos términos por los cuáles todas las partes implicadas (incluido Gerard Piqué, que entonces era jugador en activo) en el trato recibirían una suma mucho más suculenta por la Supercopa de España si garantizaban la participación de Real Madrid y Barça; y para ellos ese es el motivo de la polémica arbitral.

Si ya ha habido suspicacias en torno a este acuerdo, este año que la posibilidad de que uno de los dos grandes quede fuera del torneo de verdad es más real que nunca las hay más todavía. Desde Barcelona señalan que la competición está corrupta en favor del Real Madrid, pero lo cierto es que el equipo que puede quedar fuera (ahora mismo lo está) de la Supercopa costándole por el camino cinco millones de euros a la Federación es el Barça.

Por eso, muchos aficionados han querido dar la vuelta a la tortilla. No se está perjudicando al Girona para evitar que compita por la Liga, ya que lo más probable es que fuese pinchando poco a poco sin poder mantener el ritmo madridista; se le va a perjudicar para garantizar que el Barça (o incluso a unas malas el Atleti) acceda como segundo clasificado en Liga al próximo certamen de la Supercopa de España.