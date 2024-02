Ajax, Roma, Marsella... Los grandes europeos comienzan a desmentir a Laporta sobre su vinculación a la Superliga

El presidente del Barça, Joan Laporta, habló este viernes a los micrófonos del programa El Món de RAC-1 e hizo un repaso exhaustivo de toda la actualidad blaugrana. Como era de esperar, habló de multitud de temas, aunque hizo hincapié en la salida de Xavi, el caso Negreira, el arbitraje español, el Real Madrid y su televisión oficial... y, por supuesto, también del proyecto de la Superliga.

Una iniciativa que sigue su curso después de salir favorecida en el primer envite judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en la que siguen yendo de la mano del Real Madrid pese a sus irreconciliables diferencias respecto al fútbol español. Por eso mismo, el máximo mandatario culé confía en que sea una realidad a corto plazo: "La Superliga puede existir la próxima temporada o la 2025-26, y si no es así me lo pensaré porque la UEFA también está interesada en mantener al Barça en la ECA (Asociación de Clubes Europeos)".

"Hemos ganado el acuerdo y es momento de hacerlo. Que vengan o no los ingleses 'me la sopla', ellos ya tienen su Superliga con la Premier. Por eso hay que ir con todo, de no ser así, pensaré si seguir o no. A un club le haces una propuesta de 100 millones solo por participar... Eso no se gana ni conquistando la Champions. Son 16 o 18 equipos. En la Copa de Europa del 55 participaron pocos clubes y se ha convertido en la competición por excelencia", explicó Laporta.

Para el presidente barcelonista, incluso sin los clubes británicos habría capacidad suficiente para montar una competición de mucho nivel, y para ilustrarla comenzó a enumerar los equipos que ya habrían dado el 'sí' a la Superliga: "Además del Barça y el Madrid estarían los italianos: Inter, Milan, Nápoles y Roma. También equipos franceses como el Olympique de Marsella, y los tres portugueses, Sporting, Benfica y Oporto, que vendrían encantados. Y están los holandeses (Ajax, Feyenoord y PSV) y el Brujas y el Anderletch de Bélgica".

Una lista inicial repleta de nombres ilustres y equipos históricos del panorama europeo que, sin duda, serviría para confeccionar una competición alternativa en el viejo continente de muchos quilates. Sin embargo, alguno de esos grandes clubes salido al paso de las declaraciones de Laporta para desmentirle categóricamente, por lo que se vuelve al punto de partida.

Mientras los fundadores siguen insistiendo en que el vínculo de todos los equipos europeos involucrados con la Superliga sigue intacto y sigue siendo prácticamente irrompible, sin importar qué equipo nieguen después su pertenencia al proyecto, esos mismos clubes siguen apareciendo públicamente para desmarcarse de la competición alternativa, bien por la presión de sus fans o de sus patrocinadores/dueños, bien por guardar las apariencias por el momento ante la UEFA y las ligas nacionales.

Así las cosas, pocas horas después de las declaraciones de Laporta han sido varios los clubes que se han manifestado para aclarar que no tienen previsto participar en la competición: Ajax de Ámsterdam y Feyenoord en Países Bajos, Roma en Italia y Olympique de Marsella en Francia.

"Como se reiteró públicamente pocas horas después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso de la Superliga, la AS Roma confirma que no apoya de ninguna manera ningún tipo de proyecto imputable a la denominada Superliga. El Club también precisa que nunca ha revisado su posición al respecto, ni ha mantenido discusiones útiles para emprender un camino distinto al conjunto de los clubes a través de la ECA, en estrecha colaboración con la UEFA y la FIFA", dijo la Roma en su comunicado.

Por su parte, este mismo viernes por la mañana poco después de la entrevista de Laporta, el Olympique de Marsella emitió un desmentido firme y claro: "Pablo Longoria ya habló públicamente el 21 de diciembre y la postura del club no ha cambiado". En su momento, el presidente del club francés dijo que cuatro competiciones de clubes organizadas por cuatro estamentos diferentes sería una catástrofe para el fútbol y que "no es el momento de la división".

En el caso del Ajax, fue la cuenta oficial de sus seguidores, no la del club como tal, la que alzó la voz para negar su participación en la Superliga, por lo que se desconoce la verdadera posición de los dirigentes 'ajaccied' en este asunto: "El Ajax nunca habló de este tema con Laporta y mucho menos estuvo de acuerdo. El Ajax está completamente sorprendido por esta afirmación injustificada".

En cambio, desde el Feyenoord, que sí se pronunció desde su cuenta oficial, simplemente lo calificaron como un "disparate total": "El Feyenoord está muy sorprendido por la información en los medios internacionales de que el Club aceptó participar en la llamada Superliga. Esto es un completo disparate".