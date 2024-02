La desgarradora declaración de la víctima de Alves: "Solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar"

Dani Alves se sienta este lunes en el banquillo de acusados por primera vez para ser juzgado por la presunta violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022. El exfutbolista, además, se enfrentará a la declaración de la víctima, que ofrecerá su testimonio en la sala a través de un biombo para que el brasileño no pueda verla.

La joven ya relató lo sucedido esa noche en la ciudad condal en su testimonio del 20 de enero de 2023, cuando explicó que Alves "se apartó y me hizo un gesto como que yo fuera hacia él, hasta que al final del todo pensé 'habla con él a ver qué quiere', y no pensé nada más".

"Fui hacia allí a hablar con él, yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo", asegura la chica, que recuerda haberse dirigido hacia donde estaba él, "pero no sabía ni me llegué a imaginar a dónde me estaba llevando", dice, en referencia al momento en el que siguió al exjugador al baño privado de la discoteca.

En su declaración, la víctima explica que entonces se toparon de frente con una puerta. "Él la abrió y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo, vi que era un lavabo diminuto, vi que era muy, muy enano, yo creo que en ese momento empezó mi shock", continúa.

"Posteriormente recuerdo que él se sentó y yo le empecé a decir 'me tengo que ir, me tengo que ir'. Él recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Yo recuerdo decirle 'no puedo'. Y él me empezó a decir muchísimas cosas. Me insistió en que le tenía que decir que era su putita y a partir de ese momento recuerdo resistirme. Me subió el vestido y me hizo sentarme encima suya".

Conforme ella mostraba resistencia, Alves se iba mostrando cada vez más violento, sigue explicando la víctima: "Me hizo daño en la rodilla y me quedó una herida... Él intentó que le hiciera una felación. Yo me apartaba todo el rato, hasta que me cogió del cuello y me empezó a dar bofetadas".

"Solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar"

"Recuerdo separarme al máximo e incluso hacerme daño al separarme. Yo ya estaba pensando en todo, no sé cuánto tiempo llevaba allí", continúa, antes de señalar que, "en un momento, me cogió, como que me levantó contra donde te lavas las manos".

Además, el brasileño quiso practicarle "sexo oral", lo que hizo sentirse "más nerviosa aún" a la joven. "Entonces allí solo recuerdo que empezó a penetrarme muy fuerte, muy, muy fuerte. Allí solo sentía como si me desmayara, no podía resistirme, no podía ni hablar".

Una vez que Alves terminó, la joven recuerda que "se separó, yo me separé y en el momento que fui como a subirme el vestido, le vi a él solo y vi como una mancha, una mancha blanca". Después, cuando ella iba a salir del baño, "estaba él en la puerta y me dijo 'tú no te vas a ir, me voy a ir yo antes que tú".

"Entonces él salió y allí no se si pasó un segundo o medio segundo o quince minutos, que yo recuerdo la sensación de no poder salir. Cuando pude salir, salí y solo vi a mi prima", concluyó.