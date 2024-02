El emotivo mensaje de Pau Gasol a su hermano Marc tras su retirada: "Orgullo y admiración se quedan cortos"

Marc Gasol se despidió de las canchas este miércoles tras dos décadas como profesional en las que se ha convertido en una de las leyendas del baloncesto español. Un adiós que su hermano Pau Gasol ha aprovechado para dedicarle un emotivo mensaje.

"Orgullo y admiración se quedan cortos para expresar lo que siento como el hermano tuyo que soy. Enhorabuena por lo que has hecho, cómo lo has hecho y lo que sigues haciendo", le ha escrito Pau a Marc en sus redes sociales.

El mayor de los Gasol también ha puesto en valor la figura de su hermano fuera de la pista: "Has triunfado deportivamente en todas partes donde has jugado, pero sobre todo te has ganado el cariño y el respeto de todo el mundo con quien has coincidido durante tu espectacular carrera".

Tras 20 años dedicados al baloncesto de élite, Marc Gasol, fundador y presidente del Bàsquet Girona de la ACB, de cuya directiva forma parte Pau, ha decidido dedicarse de lleno a su familia, así como a su club y a la Gasol Foundation.

Marc Gasol, de 39 años recién cumplidos, pone fin a una exitosa carrera con un extenso palmarés: un anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors, una Liga ACB con el FC Barcelona, una EuroCup con el Akasvayu Girona y un ascenso con el renacido —de su mano, como fundador y presidente/jugador— Bàsquet Girona a la Liga Endesa, así como dos Mundiales y dos Eurobasket con España.