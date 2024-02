Agostini desvela los planes que tenía Marc Márquez antes de fichar por Gresini

Marc Márquez ha empezado una nueva etapa en su carrera como piloto de MotoGP. El de Cervera se estrena en Gresini esta temporada tras once años defendiendo los colores de Repsol Honda y unas últimas campañas muy duras que dejaron su futuro en el aire.

Ahora, mientras Márquez está preparándose para que arranque la competición el próximo marzo, el expiloto Giacomo Agostini ha desvelado en una entrevista en La Gazzetta dello Sport lo que llegó a plantearse el catalán en sus momentos más duros.

El piloto con más títulos en la historia del Mundial de Motociclismo ha confesado que tuvo una conversación con el español, quien fue muy sincero con él: "Hablé con Marc Márquez y me dijo que prefería retirarse. Me explicó que ya no podía pensar en luchar por el quinto o el séptimo puesto".

Agostini cree que "después, seguramente, y también aconsejado por su hermano Álex, cambió de opinión" y asegura que le admira porque "no fue una elección fácil".

"Es por tanta valentía que entendemos que todavía tiene tanta hambre. Así que será interesante ver cómo se adapta a la Ducati y cómo pelea", ha añadido el italiano.

Agostini también alaba la manera en que Márquez dijo adiós a Honda: "Márquez demostró que tiene mucho coraje, dejando al mayor fabricante del mundo y renunciando a mucho dinero. Estamos hablando de Honda, que fabrica los motores para el equipo ganador en la Fórmula 1; no de gente ingenua".