Marc Márquez, estrella absoluta en la presentación de las Ducati de Gresini: "Estoy como un niño con zapatos nuevos"

Este 2024, arranca una nueva era en MotoGP. Marc Márquez, después de una década en Honda, afrontará un nuevo Mundial con un nuevo equipo, el Gresini Racing, que le permitirá compartir experiencia con su hermano Álex de nuevo y ha presentado este sábado su nueva moto para la próxima temporada, la que está llamada a permitir al ocho veces campeón del mundo de nuevo por cosas importantes.

Esta será la primera vez que el piloto de Cervera se suba a lomos de una Ducati que además es el modelo exacto que se llevó el campeonato el año pasado, por lo que Márquez espera y aspira a recuperar sensaciones y volver a luchar por el título después de varios años de decepciones si su adaptación es la adecuada y la moto responde como es debido.

La oportunidad, desde luego, está ahí, porque el equipo de Faenza ha trabajado duro para darle a su nuevo fichaje la mejor moto posible. La Desmosedici GP23 promete ayudar a Marc Márquez a estar en lo más alto del podio, aunque habrá que esperar para analizar y comparar su rendimiento respecto al resto de la parrilla.

Ilusión, desde luego, no parece faltarle a Márquez, que se encontraba exultante durante el evento de presentación de Gresini. Una ceremonia por todo lo alto en la que Marc ha expresado sus sentimientos en su estreno oficial: "Estoy muy contento de estar aquí, me siento un poco extraño. Es un reto muy bonito. Hemos pasado un gran día en el cuartel de Gresini. Sólo he pasado un día en la moto, me sentí bien. Estoy curioso por entender todo. Soy como un niño con nuevos zapatos, que quiere aprender nuevas cosas".

"Quiero divertirme otra vez a lomos de una moto. Ese es el objetivo, por lo que cambié, gané mucho pero los últimos cuatro años han sido duros. Quiero un cambio y disfrutar de nuevo", afirmó el seis veces campeón del mundo, que también apuntó a Francesco Bagnaia y Jorge Martín, primero y segundo del pasado Mundial, como espejos en los que mirarse.

Aun así, confesó que tendrá que ir poco a poco: "Mi mayor rival soy yo. La expectación es muy alta, la ilusión es muy alta, pero con mi equipo, tenemos que hacer lo que se pueda hacer. Mi foco están en Bagnaia y Martín, los mejores".

La nueva vida de @marcmarquez93 con @GresiniRacing



Jugar al pádel, comer juntos, ir a la sede de Ducati... 👀#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/pGgaEyKUme — DAZN España (@DAZN_ES) January 20, 2024

Ambición, desde luego, le sobra, pero también ha valorado otras cosas en Gresini: "Me gusta sentirme en familia, estar cercano al equipo. Gresini es una gente maravillosa espero tener un gran año. Empezaré de poco a poco, tratar de encontrar la parte divertida de nuevo". Así, Márquez cedió el testigo para que tomara la palabra después de su hermano Álex, quien apuntó que eligió el lado derecho del box antes que "el nuevo".

Para el menor de los Márquez, la segunda temporada en Ducati promete: "Llegué el año pasado en un momento complicado en mi carrera, pero creí en este proyecto, en este equipo. Ha sido una buena temporada, cometimos errores que hay que corregir pero terminamos muy bien, con buenos resultados".

"Hemos tenido una evolución, tenemos que ser rápidos. Espero un año centrado en carrera a carrera, ser realista de mis opciones en cada circuito y estoy seguro que llegará un momento en el que pueda entender dónde podemos llegar. Ganar carreras es sin duda el objetivo", afirmó.

Por otro lado, Álex confesó la motivación de compartir equipo con su hermano. "Es un sueño compartir equipo con él, lo hicimos una vez pero por poco tiempo. Tener un compañero tan fuerte y en el equipo será bueno", apuntó desde el escenario donde lucieron las dos motos de los Márquez, la nueva era de la Desmosedici.