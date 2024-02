Isidre Esteve: "El automovilismo es el ejemplo perfecto de lo que es el deporte inclusivo"

Isidre Esteve es uno de los pilotos españoles de rally raid más reconocidos. Tras quedarse cerca de la victoria del Dakar en varias ocasiones, participando en un principio en motos, en 2007 sufrió un grave accidente que le postró en silla de ruedas. Desde entonces, compite con coches, especialmente adaptados para su condición. Tras su 19ª participación en el Dakar, Esteve relata sus últimas aventuras y comparte su labor en la fundación que lleva su nombre, con el objetivo de ayudar a personas con discapacidad a integrarse en la vida cotidiana.

¿Cómo son sus sensaciones tras el Dakar?La edición de este año a nivel deportivo ha sido la más radical y la más completa. Teníamos algunas dudas antes de que empezase y una vez se desveló el recorrido de cómo sería la etapa de 48 horas en el Empty Quarter, cómo se desarrollaría también la etapa semimaratón, que para mí han sido las grandes novedades de este Dakar. Tuvimos muy claro desde el inicio que habían diseñado un Dakar que fuese más largo, menos descanso y menos descanso también para las asistencias. Ha sido un Dakar que no ha habido descanso del inicio al final, y sobre todo para nosotros, porque al tener el problema de la rotura del diferencial delantero en la etapa de 48 horas y la odisea que vivimos a raíz de esto... No tuvimos etapa de descanso tampoco, y luego todo lo que hicimos sufrir la mecánica en esa etapa de alguna forma nos perjudicó al final, tuvimos muchísimos pequeños problemas, y la verdad que llegamos al final del Dakar exhaustos. A nivel deportivo no obtuvimos el resultado que buscábamos, naturalmente. Hicimos una buena primera semana con tiempos parciales muy buenos, con pequeños problemas, pero que los tiene todo el mundo, de los que te hacen perder diez minutos, pero no pasa nada, ves que les va pasando a todos. Estamos muy contentos de cómo afrontamos los problemas en el Empty Quarter, estamos satisfechos de haber completado el Dakar al 100% y subir al podium final. Cada edición que vas al Dakar corriges errores o cambias cosas para que no se repitan ciertas situaciones.

Evidentemente, la etapa de 48 horas era la que más anticipación tenía. ¿Cómo fue la experiencia?Yo estoy super contento por la iniciativa. Realmente, la experiencia de esta etapa en el Empty Quarter ha sido muy buena, primero, porque hay un nivel de dificultad muy alto, es decir, las dunas super difíciles y muy blandas, por lo que era muy difícil no engancharse con los coches. Además, en la categoría Ultimate no hay descansos, vamos desde el inicio al final sin parar, y cuando hay neutralizaciones apenas paramos tres minutos. Luego, el hecho de ser una etapa de 540 kilómetros en la que había siete campamentos distintos, el hecho de que si tú llegabas a un campamento más allá de las cuatro de la tarde el primer día no podías continuar hizo fuera una etapa en la que había gente repartida por todos los campamentos, donde no había cobertura de teléfono, por lo que tampoco sabíamos dónde estábamos en la clasificación, no podíamos utilizar el teléfono satélite que llevábamos... Creo que ha sido un descubrimiento muy bonito y que de alguna forma hace un poco de justicia a lo que es esta carrera.

En esta etapa fue protagonista su copiloto, Txema Villalobos. ¿Cómo es la dinámica al arreglar una avería, cuando sólo él baja del coche, con respecto a otros equipos?Lo tenemos normalizado, sabemos que va a ser de esta manera. La verdad es que el trabajo que hace Txema es increíble y yo lo único que puedo hacer es animarlo. Si él tiene que sacar el coche de la arena, le abro una botella de agua. Para nosotros es un trabajo doble. Cuando otros equipos tienen un problema, bajan los dos a arreglar el coche. Yo me quedo dentro, Txema lo hace todo y tenemos que tomárnoslo con calma, porque ya sabemos que vamos a tardar, más, por lo tanto intentar no equivocarnos en cada decisión que tomamos es importante y sobre todo buscar un ambiente de tranquilidad. Aunque sepamos que el crono está corriendo, necesitamos nuestro tiempo para sacar el coche o para arreglar problemas mecánicos, y esa es la condición, no hay otra. Mira, el automovilismo es el ejemplo perfecto de lo que es el deporte inclusivo. Nosotros estamos agradecidos de que la Federación Española de Automovilismo y la Federación Internacional hayan hecho el esfuerzo para que realmente podamos estar en la carrera. Al final salimos cada día y afrontamos las mismas dificultades, la misma sección kilométrica y la misma etapa que el resto. No tenemos ningún tipo de bonificación ni la buscamos. Para nosotros es un reto todavía más grande que para el resto y tenemos super normalizado que esto sea así.

Mentalmente, ¿es diferente afrontar un Dakar ahora con el coche con respecto a sus primeros en motos?No tiene nada que ver. Aunque los pilotos de moto y coche estén realizando la misma carrera, la forma de afrontarlo o prepararlo de un piloto de motos a un piloto de coches es totalmente distinta. El piloto de moto está solo con la moto. Tiene que pilotar la moto, tiene que navegar, tiene que tomar las decisiones sin preguntarle al copiloto o a alguien externo, mecánicamente también tiene que solucionar los problemas... El piloto de motos por encima de todo tiene que ser un atleta porque a nivel físico es muy exigente el Dakar de motos para estar delante. Cuando entras en los coches sois dos, todo lo vais a compartir. El piloto solo se ocupa de pilotar el coche y el copiloto se ocupa de la navegación. Cuando hay un problema lo compartes, tomáis las decisiones juntos... Incluso cuando hay un problema con el coche, no es mi caso, pero si no hay personas con discapacidad bajan los dos a cambiar la rueda o a desatascar el coche. Es completamente distinto.

Isidre Esteve, entrevistado por 20minutos Jose González Pérez

¿Echa de menos las motos?Ahora, en este momento, ya no (Sonríe). Naturalmente si no hubiese tenido el accidente hubiese continuado más años compitiendo en moto, porque piensa que el accidente me ocurrió en el mejor momento de mi carrera deportiva, donde lo tenía todo y luchábamos cada carrera por ganar, ese era el objetivo. Seguro que hubiese estado más años en moto, pero no creo que con 51 años que tengo ahora estuviese corriendo en moto, y no sé si tampoco estuviese corriendo en coches.

Este año han llevado varias mejoras en el coche con la intención de ayudarle como piloto. ¿Cómo se ha sentido con ellas?Ha sido el primer año desde que voy en coches en el que me he sentido competitivo de verdad, disfrutando con el coche y he visto que los años anteriores estaba todo el día peleándome con el coche. Ahora estaba disfrutando y conduciendo de verdad. Hicimos unos cambios técnicos, cambiamos mi posición para tener un mejor campo de visión. Cambiamos también los frenos, y ahora funcionan bien cuando hay que parar el coche pero funcionan muy bien cuando el freno me tiene que ayudar a conducir el coche. Ahora me permite colocar el coche en las curvas, puedo trazar de una forma distinta... La primera semana corrimos muchísimo, teníamos parciales super buenos. Nos hemos divertido con el coche y hemos un paso hacia delante no, dos. Ahora somos capaces de ir a las carreras y competir de verdad.

Con las mejoras implementadas, ¿se ve ganando el Dakar en coches?Lo que es verdad es que a raíz de lo que hemos experimentado este año, vemos que podemos ser mejores, mucho más rápidos y competitivos. Esto lo tenemos clarísimo, cuando a lo mejor hace año y medio no pensábamos que podíamos dar otro paso. De ahí a ganar carreras hay un trocito, es decir, ahora mismo, en el mundo del rally raid hay cinco o seis pilotos que son muy rápidos, que son mejores que nosotros, que tienen proyectos que les permiten ser mejores, pero es que ya de base son mejores. Estarían Carlos Sainz, Sebastien Loeb, Nasser Al-Attiyah y otros más. No estamos en ese punto, ¿estamos en el punto de ser mucho más competitivos que ahora? Sí.

¿Marchándose Audi, no hay una ventana de oportunidad?Bueno, se marcha la marca, pero no los pilotos. Los pilotos van cambiando de marcas. Naturalmente, es bueno que en el mundo del rally raid aparezcan marcas nuevas: se va Audi, viene Dacia, Ford va a estrenar coches para el año que viene que van a ser super competitivos, Toyota tiene coches muy competitivos.... Nosotros nos sentimos privilegiados de estar en la misma carrera que todos estos pilotos, afrontando las mismas dificultados con un reto superior para nosotros. Estar allí ya es un reto. Lo que queremos es ser competitivos y bajar del coche contentos por haber arañado segundos al crono y estar más cerca de ellos. Si algún día ganamos a un piloto de esta categoría, genial, pero al final el objetivo es estar cerca de ellos.

Isidre Esteve visita la redacción de 20minutos. Jose González Pérez

Además del automovilismo, también le dedica mucho tiempo a la Fundación Isidre Esteve. ¿De dónde sale la idea en un principio? ¿En qué momento decide empezar el proyecto?Bien, la idea sale de esta chica (señala a su esposa), que es Lidia, mi mujer. Creo que no existiría la idea del proyecto de la Fundación si yo en 2007 no hubiese tenido el accidente, que en consecuencia de ello voy en silla de ruedas, porque esa situación nos hizo ver una realidad que afecta a muchísimas personas, que es el mundo de la discapacidad y todo el esfuerzo que conlleva el querer normalizar el día a día de una persona que ha sufrido un accidente y en consecuencia sufra una discapacidad, o una persona que tenga una discapacidad de nacimiento. Nosotros, cuando vivimos esta experiencia con Lidia, cuando abandonamos el centro de rehabilitación Guttmann dijimos: ¿nosotros podemos hacer algo para ayudar a personas que han pasado por lo mismo que nosotros a normalizar su día a día? Es decir, a que tengan ganas de hacer cosas, de integrarse realmente otra vez en el día a día, en el mundo laboral, social, etc. Recuerdo que con Lidia dijimos: Tendría que haber un proyecto que hiciese de puente entre el final de la rehabilitación y la normalización del día a día de una persona con discapacidad. De hecho, dijimos crearemos un proyecto y lo llamaremos Centro Puente, un espacio que ahora mismo lo tenemos en San Cugat, en Barcelona, en el centro de alto rendimiento. Lo que hacemos es adaptar rutinas de entrenamiento físico acordes a la discapacidad de cada uno e ir cambiando estas rutinas conforme estas personas van mejorando. Como teníamos el proyecto, la gente de nuestro entorno nos dijeron que para que estos proyectos tengan solidez sería bueno que estuvieran bajo el paraguas de una fundación porque se pueden encontrar fórmulas para poder financiar. Primero nace el proyecto y luego la herramienta jurídica que es la fundación. Estamos muy contentos y orgullosos; los dos, ¿eh?, porque aunque se llame Fundación Isidre Esteve es un proyecto que emprendimos los dos, y quien le dedica más tiempo es Lidia.

¿Se considera un ejemplo? No solo para la gente de la Fundación, sino para otras personas con discapacidad. No. No pretendo ser un ejemplo. Yo me siento una persona afortunada por hacer lo que me gusta, por continuar haciéndolo a pesar de lo que me ha sucedido, de tener al lado a la persona que tengo y los amigos de tenemos, y el ambiente que tenemos. Si luego nuestra forma de hacer las cosas sirve de ejemplo a otras personas para decir "quizá yo también lo puedo hacer", genial. Pretender ser un ejemplo en un mundo tan complicado donde todo el mundo tiene sus problemas y esos problemas son los más importantes, porque son suyos, no es algo que pretendamos.

