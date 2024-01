Cannonier, luchador de UFC, sobre Chimaev: "Estaré encantado de enfrentarme a él"

Khamzat Chimaev es uno de los luchadores de UFC más fuertes y mediáticos de los últimos tiempos. Ahora bien, mientras que su presencia en redes y televisiones está más que probada, sus límites dentro del octágono no están tan claros. En el peso wélter ha conseguido ganar a rivales de nivel medio y a uno de nivel alto, Gilbert Burns, aunque con muchas dificultades. Y en el peso medio noqueó a Gerald Meerschaert y se llevó una decisión dividida contra Kamaru Usman, que subía de categoría y había cogido la pelea con dos semanas de antelación.

En este contexto, es normal que los luchadores de esta categoría no estén de acuerdo con que su nombre aparezca en las quinielas para optar al cinturón. De hecho, si ayer era Bo Nickal el que se quejaba del favoritismo del checheno, ahora ha sido Jared Cannonier, número cuatro de la división, quien ha querido dejar claro que, si quiere llegar a lo más alto, deberá pasar antes por los mejores luchadores. "Todo el mundo habla de Chimaev y de cómo necesita una verdadera pelea en el peso medio. Esa es la cuenta pendiente que todos le reclamamos", ha reclamado el estadounidense.

Encantado de pelear con Chimaev

En este sentido, el luchador no se ha escondido y se ha ofrecido como prueba de fuego de Chimaev. "No hay dudas de que es un peleador top, pero necesita una gran prueba. Si no recibo una propuesta por el título, estaré encantado de enfrentarme a él", ha señalado el competidor.

Cannonier es un peleador que viene de los semipesados, donde no tuvo demasiados éxitos. Ahora bien, en el peso medio ha llegado a pelear por el cinturón. Fue frente a Israel Adesanya, un duelo que se llevó el nigeriano. De todas formas desde entonces ha acumulado dos victorias importantes, una contra Sean Strickland y la otra contra Marvin Vettori. Lo cierto es que sería un buen rival para probar el nivel de Chimaev en el peso medio.