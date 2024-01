Tony Ferguson revela que peleó lesionado contra Paddy Pimblett en UFC 296

Tony Ferguson es uno de los peleadores más carismáticos de la UFC, aunque desde hace varios años su carrera deportiva va en declive. 'El Cucuy' ha encadenado siete derrotas consecutivas y no consigue una victoria en el octágono desde 2019. Su última pelea fue el pasado mes de diciembre en UFC 296, donde se enfrentó a Paddy Pimblett y perdió por decisión unánime. Recientemente el luchador ha revelado que cuando se enfrentó al inglés estaba lesionado.

"Una semana antes del Día de Acción de Gracias, me jodí durante una sesión de entrenamiento, desgarro del ligamento colateral medial. Me lo guardé para mí y lo dejé atrás hasta después de la pelea. Entrené como si nadie lo supiera, dolía mucho", ha contado en sus redes sociales.

Resulta sorprendente la confesión de Ferguson, pues varias semanas antes del combate, el peleador completó una semana de entrenamiento extremo de la mano de David Goggins, la denominada 'Semana del infierno' de los Navy Seal. De hecho, ante las críticas que surgieron a raíz de esto, el propio Ferguson confesó sentirse "jodidamente fenomenal" tras aquellas sesiones de preparación tan poco ortodoxas.

Por lo que cuenta 'El Cucuy' la lesión le ha obligado a pasar por quirófano. "Tres semanas antes de la pelea se lo conté a algunos miembros de mi equipo. Nada cambió. Recientemente me encargué de mi pierna y me operaron el jueves pasado, una semana después de mi cirugía de codo/brazo (ambas artroscopia)", explicaba el luchador californiano.

El mensaje de Ferguson también dejaba entrever su estado de ánimo, que como cabe esperar, no está en su mejor momento. "Me he encargado de ellos para poder hacer lo que mejor hago. Más allá de la ira es quedarse corto... No siento desesperación, solo reparación...", confesaba el de California.

Tras la derrota contra Pimblett, múltiples voces —incluida la de Dana White, presidente de UFC— han pedido la retirada de 'el Cucuy'. Ferguson, que tiene un récord de 26 triunfos y diez derrotas, llegó a ser campeón interino del peso ligero en 2017. Venció por última vez sobre el octágono de la UFC en junio de 2019 ante Donald Cerrone por TKO en un memorable combate.