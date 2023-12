Paddy Pimblett aplasta a Tony Ferguson en UFC 296

Tony Ferguson no consigue remontar y suma su séptima derrota consecutiva en UFC 296. Esta vez frente a un Paddy Pimblett al que se le vio bien, dominante, con mejor boxeo que su rival y, desde luego, con más frescura. Esto le bastó al británico para llevarse una decisión unánime clara. Nunca tuvo Ferguson, ni una sola oportunidad de llevarse esta pelea (como las anteriores).

En el primer asalto ambos intercambiaron golpes bastante potentes, pero ahí se le vieron muy bien las costuras a Ferguson, que ya no es ni un tercio de lo que fue. Más lento y con menos resistencia, el estadounidense tuvo que lidiar con un knock down que, seguido del ground and pound, pudo terminar la pelea. El luchador de ascendencia mexicana fue salvado por la campana.

En el segundo asalto Pimblett se llevó la pelea al suelo, donde dominó todo el asalto. En otro momento, con otro Tony Ferguson, podríamos haber esperado cualquier cosa, un as en la manga, un conejo en la chistera, pero no hubo nada. Aquel bjj de Ferguson que imponía respeto ya no está. De nada han servido los extremos entrenamientos realizados con David Goggins.

En los primeros compases del tercer asalto Ferguson pareció salir mejor, con mejor compostura. Pimblett parecía agotado o incluso con algún problema físico, pero el ex campeón interino del peso ligero no pudo sacar ventaja. Su problema, como ha dicho Daniel Cormier en alguna ocasión, no es de cardio. Es que ya no está. Con poco o nada en el tanque el de Liverpool consiguió llevarse a Ferguson al suelo una vez más hasta que murió la pelea.

Con esta victoria Pimblett se resarce de aquella pírrica y controvertidísima victoria frente a Gordon. El británico suma cinco victorias consecutivas y, con esto, ya puede reclamar peleas de mayor nivel. Y Tony Ferguson, por su parte, debería retirarse ya. Es un clamor en las MMA.