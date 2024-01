Juan Martín Díaz se despide de Madrid: "Contra el tiempo no se puede luchar"

Juan Martín Díaz (Mar de Plata, Argentina, 1975), considerado por muchos el jugador de pádel más talentoso de todos los tiempos, confirmó el pasado noviembre el fin de más de tres décadas de brillante carrera. El punto final a una historia compartida en gran parte con Fernando Belasteguín, junto a quien perdurará por siempre en la historia del deporte por sus trece temporadas consecutivas en el N.º1 del ránking mundial.

El 'Galleguito' no volverá a saltar a los grandes escenarios del circuito como profesional, pero sí se dará la oportunidad de disfrutar de un 'último baile' con los jugadores que ahora ocupan su trono. Será en Madrid, en la innovadora Hexagon Cup donde formará una dupla de ensueño junto a Paquito Navarro para deleitar, en su despedida de España, a todos los presentes en su primera edición disputada en el Madrid Arena (del 31 de enero al 4 de febrero).

Apenas días antes de saltar a la espectacular pista violeta del Madrid Arena, Juan Martín desgrana en una entrevista exclusiva a 20 Minutos los momentos clave y los secretos de su retirada, además de las anécdotas que nunca olvidará tras colgar la pala definitivamente.

Anunció que 2023 sería su último año al dejarlo caer en una entrevista el pasado agosto, ¿cómo ha vivido todos estos meses hasta la llegada de la retirada definitiva?Por un lado, han sido difíciles, y por el otro, estoy contento por haber terminado una carrera tan linda de esta manera. Fueron seis meses en los que pude jugar sin dolor, porque la rodilla me respetó después un tratamiento al que me sometí justo cuando me vine a vivir a Miami y pude jugar todo lo que quise. Han sido meses muy lindos que también he vivido con cierta nostalgia.



¿Qué pensamientos pasaron por su cabeza en ese último partido que disputó en México?Pues fue una mezcla, diría que tuve más pensamientos negativos que positivos. Ese último partido fue un desastre, ya habíamos ganado un partido el día anterior jugando yo muy mal, muy nervioso, no sintiendo nada la pelota. En ese último partido la verdad que también no tuve buenas sensaciones para nada y sí, se me pasaba por la cabeza todo el rato que podía ser el último.



Y al final, sin planearlo, fue el último.Sí, yo había dicho que quería retirarme en el Premier de Acapulco (posterior al WPT de México), pero luego vino el huracán y no se pudo jugar. Cuando pasó le dije a Miguel Lamperti que lo jugaríamos este 2024 para retirarme ahí, donde yo hubiera querido. Pero en ese último partido no tuve buenas sensaciones y le dije que no, que ya quería terminar ahí, que no quería un torneo más porque era alargar la agonía.



Ahora en la Hexagon Cup puedo jugar de otra manera, también dándolo todo y pensando como un jugador profesional, pero ya habiendo cerrado el ciclo del profesionalismo.



Yo había preparado un poco la despedida, lo pedí en Acapulco

¿Le llamó alguien pidiendo que la retirada fuese en su torneo, alguna organización?No, sinceramente yo había dicho muy poco de mi retirada, solo lo dejé caer en esa entrevista diciendo que seguramente dejaría de jugar al final del año. Yo había preparado un poco la despedida, lo pedí en Acapulco. Luego me hicieron un reconocimiento en Milán, pero fue de manera medio espontánea porque yo fui allí por otro asunto... y ya no quedaban más torneos para despedirme.



Ha sido un año 2023 de muchas retiradas y este 2024 será la de Belasteguín, con quien formó la mejor dupla de la historia ¿Ha hablado con él de esto? ¿Él le ha pedido consejo?No hemos hablado de esto todavía, le invité al homenaje que me hicieron en Barcelona, pero no pudo estar... No me dijo nada, lo supe por las redes sociales. Al final creo que a él también le está costando la parcela física, es difícil, contra el tiempo no se puede luchar. También está mucho tiempo fuera de casa y es lindo quedarse un poco con los tuyos... aunque luego nos 'volvemos locos' cuando en dos o tres meses volvemos a echar de menos competir.

Los 'viejos rockeros' se marchan del circuito... ¿Cree que el pádel se queda en buenas manos?Sí, se queda en buenas manos tanto a nivel de organización como a nivel de jugadores, profesionales, técnicos... Creo que yo siempre soy un poco crítico con las federaciones, pero tampoco voy ahora a hacer polémica de nada, no quiero, aunque les pediría más movimiento.



Creo que los jugadores están dando un espectáculo increíble, están siendo cada vez más profesionales y el nivel de los eventos es superior al año tras año. Así que ojalá que ahora que quedó Premier Padel lo hagan lo mejor posible y se superen.



La Hexagon será una linda despedida de Madrid

Hablando de espectáculo, la Hexagon Cup promete y mucho ¿Cómo se fragua su entrada al torneo? Tengo amistad con algunos organizadores de Hexagon y se habían interesado por mí desde un principio para que hiciera de embajador y se empezara a mover la propuesta. Ya luego me dijeron que si quería jugar y se hizo. La verdad es que para mí es un aliciente muy grande porque sigo entrenando ahora como si estuviera en el circuito, me lo tomo igual, estoy igual de nervioso, quiero hacerlo bien.



Sé que tendré unos partidos durísimos, que tengo que jugar con Paco y que me va a volver loco... La verdad es que se siente la presión, pero me gusta, y también es una linda despedida de Madrid, porque cuando jugué último partido aquí nadie sabía que yo iba a dejar de jugar a final de año.

¿Qué es lo que más le atrae del formato, le gusta?Me gusta, creo que los torneos por equipos son distintos. En esta competición se le da la oportunidad a las mujeres igual que los hombres, también a los Next Gen que son el futuro... ojalá que tenga mucho, mucho recorrido.

Ha vivido toda la evolución el pádel, desde los inicios hasta la explosión del deporte con iniciativas como la Hexagon Cup. Ahora que se retira, ¿qué proyectos tiene dentro del mundo del pádel?A partir de ahora estaré involucrado en 'Reserve Padel', un proyecto a corto, medio y largo plazo para asentar y hacer crecer el pádel en Estados Unidos. Ahora estamos en Miami, también empezando Nueva York y seguramente crezca mucho más. Estoy para apoyar en todo lo que me necesiten aquí y a ver si podemos meter de una buena vez el pádel en este gran país.

Dropshot pensó que ya no me necesitaba

El pádel está creciendo mucho también en Oriente Medio, ¿haría lo mismo que ha hecho Rafa Nadal de convertirse en embajador de un país como Arabia Saudí?Yo todo lo que sea ayudar al pádel... al final es mi vida, es lo que sé hacer. Ahora estoy aportando lo poco o mucho que sé a todo un grupo de gente que quiere hacer las cosas bien, con una calidad impresionante para meter el pádel en Estados Unidos.

En relación con sus proyectos, ha 'roto' con la marca Dropshot que le ha acompañado toda su carrera, ¿por qué no se ha renovado esta relación de época?Me ves ahora (dice señalando el emblema de su nueva marca, Bullpadel, en la camiseta), yo anuncié que me iba de Dropshot, pero ellos aún no han puesto nada de mí. No hubo ningún problema, solo una cuestión de prioridades. Ellos pensaron que ya no me necesitaban en mi nueva etapa en Estados Unidos y les dije que, aunque teníamos un contrato firmado, que lo rompíamos, que no habría problema. Yo sabía que alguna marca me iba a querer y con la gente de Bullpadel ya había hablado hace un tiempo y enseguida llegamos a un acuerdo.



Más allá de los nuevos proyectos, se acaba una carrera profesional muy larga, ¿cuál es el recuerdo más especial que guarda de todos estos años?Es difícil, no sé si decir un momento puntual, un triunfo... tengo grandes recuerdos cuando era chico de un torneo que ganamos con Leo Padovani, mi amigo con el que empecé, en Paraguay. Le ganamos a la pareja número uno y dos. Es algo que me marcó mucho.



También me quedo con los Mundiales y como anécdota... me acuerdo de cuando me llamó mi mujer, embarazada entonces de mi primer hijo, cuando estaba jugando un torneo en Valladolid. Jugué los octavos de final, me fui a Madrid a verlo nacer y volví a Valladolid para jugar los cuartos por la tarde. Bela vino conmigo, me acompañó, eso es un gran recuerdo.