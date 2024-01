"Yo tengo un problema y una ventaja: la ventaja es que me gusta mucho mi trabajo, y el problema es que me gusta demasiado". Esa es la definición perfecta para Josep Pedrerol en boca del propio Josep Pedrerol en una conversación con 20Minutos el pasado jueves, en la que el presentador de El Chiringuito analizó la actualidad deportiva y el fulminante éxito del programa de Atresmedia.

Estamos haciendo esta entrevista a mediodía, ahora se pone al frente de Jugones y por la noche, El Chiringuito. ¿Cuándo duerme Josep Pedrerol?

De madrugada (risas). Me acuesto a las cuatro y me despierto a las 9:00 de la mañana. Duermo cinco horitas. No está mal tampoco. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno hace algo que le ilusiona, que le gusta... dormir está sobrevalorado. Me estoy divirtiendo mucho, entonces compensa dormir poco y divertirse mucho.

¿Sueñas aún con hacer algún programa?

No, yo ahora mismo estoy pensando cosas. En El Chiringuito ayer [por el miércoles pasado] batimos el récord de audiencia, está yendo muy bien y estoy muy contento por los datos y por el cariño de la gente. Ahora estoy preparando un programa de entrevistas para YouTube, espero que salga dentro de un mes. Como tengo tiempo libre y duermo tanto... pues se me ha ocurrido hacer otra cosa: hacer entrevistas tranquilas y que me apetezca, de tú a tú, una entrevista tranquila con un cafelito, charlando de la vida y del fútbol.



Más desenfadado, aunque he conseguido que el plató no tenga presión en nuestro caso, porque tiene un ambiente de familia, creo que es lo que se transmite en la tele también, que es un programa muy cercano... Pero efectivamente quiero una cosa más cercana: mirar a los ojos y hablar con una persona de todo... de la vida, de los momentos difíciles, de la presión del fútbol, de lo que es un vestuario, de que de vez en cuando sientes que no puedes salir a la calle porque te agobia la gente o de qué pasa después de perder un partido.

¿Cómo es un día en la vida de Josep Pedrerol?

Bueno, me acuesto a las 4:00 de la madrugada, me levanto a las 9:00 para ver las audiencias y luego desayunar a las 10:00, que a las 11:00 estamos hablando ya con el equipo de Jugones. Llego a Jugones, tengo una reunión con los editores, calificamos los temas. Después, salgo a cámaras, acaba el programa a las 15:30, hablamos de qué tal ha ido y salgo a comer sobre las 16:00 de la tarde. La idea es hacer deporte, pero últimamente no lo estoy haciendo, aunque voy a empezar la semana que viene la piscina otra vez. Y a las 19:00 vuelvo a la tele para la reunión de El Chiringuito. Siesta... en ocasiones, la suelo hacer cuando estoy cansado, quizá media hora. Acabo el viernes a las 16:00 de la tarde y vuelvo a trabajar el domingo como a las 16:00 o 17:00, pero tengo 48 horas trepidantes de descanso, para irme de viaje, quedarme en Madrid, ir a Barcelona o a Málaga... me gusta coger un avión o un tren e irme dos días.

Decir que el periodismo es duro... duro es cavar una zanja en invierno, o los enfermeros y enfermeras que trabajan en hospitales

¿Ahí es cuando puede conciliar?Sí... pero el cariño de la gente hace que sea... hay veces que los amigos me dicen, ‘Josep, no puedes venir a comer a un restaurante tal, pobre’, porque la gente es muy cariñosa, pero para mí no supone ningún problema. De pobre nada que la gente muestre cariño, pobre el cirujano que está operando a corazón abierto durante ocho horas, eso sí que es difícil. Lo que hacemos nosotros, ¿qué dificultad tiene? Si tenemos calefacción en invierno y aire acondicionado en verano. Decir que el periodismo es duro... duro es cavar una zanja en invierno, el albañil que trabaja un montón de horas o los enfermeros y enfermeras que están trabajando en hospitales, pero lo nuestro no es duro, para mí no. Yo tengo un problema y una ventaja, la ventaja es que me gusta mucho mi trabajo, y el problema es que me gusta demasiado.

¿Cuál es el secreto del éxito de El Chiringuito? ¿Cómo se hace un programa así?

El secreto es que tenemos a la mejor redacción de España, jóvenes que tienen una ilusión bárbara por hacer cada día un programa distinto y pelear por ganar. Yo siempre digo que al campo hay que salir a ganar, y cuando ganas, a golear. Siempre queremos más. A las doce de la noche la gente hace un gran esfuerzo para quedarse despierta, tiene sus problemas, por eso lo primero que tenemos que conseguir es arrancar una sonrisa a todos aquellos que han tenido un día duro. Llegan a casa a las doce de la noche y dicen 'este mismo momento y esta es mi gente'.



Primero, la complicidad, el hacer sonreír a la gente que nos ve. Y después, trabajar, periodismo, tener información. Nosotros hemos dado grandes exclusivas, las seguimos dando. Y luego un debate plural, que podamos debatir como surge en casa, en una cafetería o con los amigos en la facultad o en clase. O sea, trasladar la realidad de la calle a un plató de televisión. El éxito está en la cercanía, en la honestidad. Aquí sacamos la bufanda si queremos, ese punto de libertad que se respira en El Chiringuito creo que también ha ayudado mucho.

¿El mal rollo entre los tertulianos se acaba cuando se apagan las cámaras?

No, hombre, no. Pero no son actores, eh, lo que pasa en el plató, pasa fuera. Cuando vamos a publicidad, el debate continúa. Estamos debatiendo mientras nos maquillamos, empieza el programa y debatimos. Digamos que el plató es el momento en el que se ve el debate, pero todo sigue, lo que pasa en el plató es verdad. Una parte de éxito es eso. No se puede estar actuando todo el día. El Chiringuito lleva 10 años, y antes en Punto Pelota, o sea, son 14-15 años de programa y la gente ya nos conoce, no podemos actuar, no somos actores, no tenemos un guion. Alguien me decía que ni el mejor guionista sería capaz de hacer El Chiringuito, porque nunca sabes qué va a pasar. Mi suerte es que estoy sentado ahí y me lo paso bien, y nunca sé qué va a pasar.

Hacemos un programa divertido, hay gritos, sí, pero si le quitas la pasión al fútbol, ¿qué te queda? Nada

Muchos lo han criticado, incluso han llegado a llamarlo el 'Sálvame' del periodismo deportivo. ¿Qué le diría a todas esas personas?

Que lo sigan viendo (risas). Siempre digo que, si no te critican, no existes. A mí me podían afectar las críticas antes, ahora ya no. A mí me afecta... las redes sociales son muy tóxicas en ocasiones, que en Twitter la gente se dedica a insultar, o se mete con El Chiringuito... pues no lo veas, yo no te pido que lo veas, nosotros no damos lecciones de periodismo, no decimos lo que está bien y lo que está mal, otros sí. Es periodismo y es también entretenimiento, porque intentamos no ser aburridos. No es ningún pecado que la gente se divierta hablando de fútbol, porque damos información. Tenemos aquí a los mejores periodistas, hacemos un programa divertido. Hay gritos, sí, pero si le quitas la pasión al fútbol, ¿qué te queda? Nada. La pasión del fútbol se refleja en un plató de televisión en un programa como el nuestro.



Las críticas absurdas no me molestan absolutamente nada, y siempre les digo a los más jóvenes que la realidad está en la calle. Salgamos a la calle, levantemos la cabeza y miramos a los ojos a la gente, a ver qué opinan. Una señora el otro día me dijo que gracias a nosotros, su marido, que estaba enfermo, sonreía. La realidad está en la calle, y en la audiencia también. Ayer batimos el récord de audiencia de la temporada, pero luego te das cuenta de que sí, está muy bien la audiencia, el número, pero la realidad es lo que notas en el cariño, y notamos un cariño espectacular. Ahora vamos al auditorio de Zaragoza, nos vamos a acercar al público haciendo un programa para 2.000 personas.

¿Han iniciado El Chiringuito y Pedrerol un nuevo modelo de periodismo deportivo?No soy tan pretencioso (risas). Yo creo que los mejores periodistas de este país están en El Chiringuito, desde mi punto de vista, y en Jugones, que es otra vertiente del periodismo... un programa informativo con ritmo, con impacto, con noticias, todo muy resumido, todo muy bien hecho, vídeos brutales. Y El Chiringuito es la reflexión, la noticia y el debate. Son dos conceptos muy diferentes de periodismo que hacemos y que yo tengo la suerte de dirigir.



La comunicación está cambiando mucho, también las redes sociales han permitido que chavales con mucha creatividad estén haciendo cosas muy interesantes también. ¿Dónde va la comunicación? No sé muy bien dónde va. Sé que el periodismo y el contrastar las informaciones y el intentar acercarse a la verdad ayuda, que ser plural es muy importante en esta vida en general, en la política y el deporte. Y no sé dónde va el periodismo, sé que nosotros lo pasamos bien y nos adaptamos a las nuevas tecnologías. Hemos conseguido adaptar el 'modelo Chiringuito' 24 horas, siete días a la semana. Nosotros no somos un programa de televisión que dura dos horas y media, es algo que va mucho más allá, es 24 horas, con las redes sociales y Twitch. Digamos que hemos entendido que mucha gente joven ha cambiado la tele por el móvil o por el ordenador, y tenemos que estar ahí también nosotros.

¿Qué echa de menos del viejo periodismo?Antes estaba como prohibido decir de qué equipo eras. Era como que si lo decías, eras mal periodista. Eso ha pasado de moda, pero creo que el buen periodismo sigue siendo el mismo, antes y ahora, el que contrasta las informaciones para contar las cosas como son o lo más cercano a la realidad. Al final es eso, hablar con uno, hablar con otra, buscar una fuente, buscar un contacto para dar tú la mejor información. Y eso era hace 80 años y sigue siendo ahora, lo que pasa es que ahora hay mucha prisa con las redes, el que la gente pinche en digital hace que vayamos más rápido dando noticias, y eso puede puede provocar más errores. Antes había más tiempo, porque preparabas la noticia para el periódico; ahora, o la sacas tú o te la han pisado, es mucho más frenético y hace que, por llegar antes que los demás, cometas errores.

"El día que me de pereza ir a trabajar, pararé... ahora no me da pereza, me ilusiono todos los días"

Tal y como habla de su trabajo, da la sensación de que a Pedrerol le queda mucha cuerda...Cuando llega el mes de mayo me digo, ¿me lo estoy pasando bien? Seguimos. Entonces, en mayo hablamos (risas). Pero ahora estoy muy bien, estoy en un momento fantástico, tengo un equipo que me lo paso muy bien. Lo bueno de esto es el llegar al trabajo y decir 'qué buen equipo tengo, qué buen rollo'. Otra cosa sería llegar y ver malas caras, que me de pereza ir a trabajar. El día que me de pereza ir a trabajar, pararé. Ahora no me da pereza, me ilusiono todos los días. Me levanto con muchas ganas de hacer cosas nuevas siempre, cada día es un reto nuevo y estoy con más ganas que el anterior.

¿Los periodistas deportivos tienen demasiado ego?Digamos que el que sale en la tele puede tenerlo. Yo creo que la tele es un poco mentira. Nos creemos que el hecho de salir en la tele nos hace diferentes y es un gran error. Yo estuve en Canal Plus, lo que es Movistar ahora, durante muchos años, dejé la tele durante tres temporadas y me fui a la radio, y me fue muy bien para limpiar ese egocentrismo o reducirlo. Porque creo que el hecho de ir a un restaurante, que te pidan una foto puede hacer a veces que pensemos que somos importantes, y no somos nada importantes, simplemente salimos en la tele y la gente conoce el personaje que sale en la tele.



Y ahora también Instagram, si yo tengo un like me siento superior a otro que no lo tiene. Estamos en una sociedad en la que vivimos un poco del 'me gusta', y creo que eso es un problema. La cosa está en cuidar a los chavales por lo que supone esa competencia que se establece ya con los likes de Instagram, que va más allá.

Hablando de actualidad deportiva, Rubiales irá a juicio por el beso a Jenni Hermoso.Ahí será el momento en el que se escucharán todas las partes. Es un tema muy delicado, ha sido un momento extremadamente difícil para el fútbol femenino y para la sociedad española. Y yo creo que hay que ver, escuchar todas las partes y a partir de ahí, decida lo que decida el juez, estará bien.

El Barça atraviesa una situación complicada: perdió dos títulos en 15 días.Sí, yo creo que lo más asequible era quizá la Copa del Rey y la derrota fue un golpe duro para Xavi, sobre todo. En la directiva se plantean qué pasará si el Nápoles elimina el Barça, la Liga está complicada... creo que el Barça se está planteando que si Xavi cae ante el Nápoles, hay que buscar entrenador [en el momento de la entrevista Xavi aún no había comunicado su marcha]. Yo creo que en el fondo están rastreando ya quien puede ser la alternativa a Xavi y no es fácil. Y Xavi yo creo que pone ganas, que está trabajando como nunca, pero no le está saliendo. No ha conseguido el fútbol que nos transmitía, la excelencia, fútbol de toque... el ADN Barça no se está viendo por ningún lado y además los resultados no acompañan, por eso Xavi lo tiene complicado. Está Rafa Márquez en el filial y podría ser una alternativa si el Barça pierde ante el Nápoles. Una alternativa para acabar la temporada, pero yo hablo más de futuro. Si no hay una debacle en Champions, yo creo que Xavi aguantará hasta el final.

Y mientras, Mbappé parece que ha decidido ir al Real Madrid. ¿Qué le parece? ¿Será el tic-tac definitivo?Yo creo que está más cerca que nunca del Madrid. Le veo en el Madrid, pero Mbappé depende de varias cosas. Mbappé es el futbolista y su madre es la empresaria y la representante. Yo creo que la madre y la economía de la familia o de la empresa Mbappé se impuso hace dos años y yo creo que ahora el futbolista va a ganar. Veo a Mbappé cerca del Madrid.



La coña que hay con eso [el tic-tac] en todos los países del mundo... he flipado. Me ven por la calle y me dicen en inglés 'yo soy de Arabia Saudí, tic-tac, tic-tac'. O en Inglaterra o en Francia. Fue una locura, pero es que estaba hecho. Es que se rompe la última semana, y Florentino lo contó después, estaba hecho y de golpe en una semana todo cambia. Estaba todo arreglado, todo, todo, todo, era tic-tac, y en una semana... catacrac. Por eso está por ver ahora. Si Mbappé llega será porque sacrifica mucho dinero, creo que eso volverá a ilusionar al madridismo. Le perdonarán.

"Luis de la Fuente es un tipo bastante... previsible. Parece que ha hecho su lista, y que por muy bien que lo hagan otros, no lo va a cambiar"

Hasta entonces, el Madrid tiene trabajo por delante: le han eliminado en Copa, pero está en la pelea por la Liga y en octavos de Champions.Es un equipo sólido que sabe lo que quiere. Cuando se fue Benzema parecía que había un problema serio, y ha llegado Bellingham y se ha convertido en uno de los mejores del mundo, por no decir el mejor del mundo ahora. Ese es el Madrid. Y Ancelotti, que sabe manejar las piezas como nadie, es un entrenador espectacular. Sabe combinar, un día aparece Rodrygo, otro Brahim, los suplentes siempre están enchufados, y eso es éxito de Ancelotti.

El Madrid ha estado envuelto en la polémica por el arbitraje ante el Almería.La polémica siempre está. Yo creo que escuchar el sonido del VAR nos ha ayudado a acercarnos más a los árbitros, siempre hay más transparencia, pero se tendría que escuchar el VAR todo el partido, no solo cuando va al monitor. Pero tampoco me parece el escándalo a mí. Puedo entender que Rüdiger hace falta, por lo tanto no hay penalti, pero tampoco me parece un escándalo. Y luego, que le de con la mano Vinícius o no, pues yo pensaba que la con el codo. Pero tampoco vi un escándalo, pero cada uno tiene su opinión.

¿Ve al Girona campeón de Liga?Veremos, veremos. Ha tenido ante el Mallorca un golpe [en Copa del Rey]. Yo creo que el Girona va a estar en Champions, pero no podría decir que va a ser campeón de Liga. Es un equipo no acostumbrado a pelear con la presión que tiene el Madrid. El Madrid es un equipo que juega con presión y que sabe, además, ganarle a la presión... la última Champions la ganó con remontadas imposibles. Esa capacidad no sé si el Girona será capaz. Para el Girona, que juega de maravilla, no sé si es suficiente jugar tan bien al fútbol para luego ser campeón. No sé si es suficiente, hay que comprobarlo. Es un magnífico entrenador Míchel, pero el tema es cuando te ves cerca ser capaz de mantener la sangre fría y la capacidad de aguantar la presión como tiene el Madrid. Entonces, yo creo que el Madrid tiene una ventaja, que es esa, sabe lo que es trabajar con presión... y el Girona, menos.

Del equipo de Míchel, muchos presentarán candidatura para la Eurocopa. ¿Ve a De la Fuente llevando a algún futbolista del Girona? ¿Y otros olvidados, como Isco?No sé, Luis de la Fuente es un tipo bastante... previsible. Parece que ha hecho su lista, y que por muy bien que lo hagan otros, no lo va a cambiar. Entonces, yo no entiendo nada. La verdad que no le conozco, pero no es un seleccionador que me transmita unas sensaciones de... no sé, me tiene confundido Luis de la Fuente. Un tipo que apuesta por una serie de jugadores está bien, pero no sé, si alguien está mejorando, o Isco está jugando bien, oye, ¿por qué no va ir?



Ha hecho un equipo que creo que es bastante inamovible, o eso es lo que me parece a mí. Creo que tiene que ser más flexible, la lista no se hace ahora, se hace en el mes de mayo. Esa prisa para hacer la lista, no lo entiendo tampoco. Espérate, ya verás quién está bien y quién está mal. Entonces, está como descartando jugadores para ver si tiene la lista ya cerrada, y eso me parece un error. Pero creo que hay calidad en el fútbol español para hacer un buen papel.

¿Ve a la selección llegando lejos?No lo sé, no lo sé, no sé ni la lista que va a hacer. Es un tema que no tengo claro. Calidad hay, pero estoy muy perdido con la selección con Luis de la Fuente.