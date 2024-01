LeBron James se rinde ante Jurgen Klopp: "Gracias por todo, nunca serás olvidado"

El mundo del fútbol y del deporte quedó totalmente sorprendido y desconcertado tras conocer la decisión de Jurgen Klopp, actual entrenador del Liverpool, de no seguir dirigiendo al conjunto de Anfield a partir de la próxima temporada por "falta de energía".

"Calculé mal mi nivel de energía y tenemos que cambiar. Estoy convencido de que es el mejor momento para tomar una decisión así. Comencé a pensar y ese fue el momento en que supe que este club, especialmente con el equipo que tenemos, necesita un entrenador de su máximo nivel. Me di cuenta de que prefería darlo todo esta temporada y tomarme un descanso. No entrenaré a ningún equipo ni selección el próximo año y ningún club inglés, eso lo puedo prometer. Aunque no tenga nada para comer", recalcó el técnico alemán a través de un comunicado en los medios oficiales del club.

Tras conocerse la decisión de Jurgen, Lebron James, leyenda de la NBA y accionista del Liverpool, expresó su admiración y quiso agradecer todo el trabajo de Klopp al frente del conjunto inglés a través de sus perfiles oficiales de redes sociales.

"Gracias por todo y mucho más. Eres un excelente entrenador y nunca serás olvidado y, lo que es más importante, nunca caminarás solo, los 'Reds' te extrañarán", expresó LeBron en X.