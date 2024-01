Klopp se convierte en la pieza más cotizada por los grandes tras dejar el Liverpool: ¿cuál podría ser su destino?

La noticia ha caído con una bomba en el planeta fútbol: Jürgen Klopp dejará de ser el técnico del Liverpool cuando acabe esta temporada. "Puedo entender que sea un shock para mucha gente pero, obviamente, puedo explicarlo, o al menos intentarlo. Amo a este club, a esta ciudad, a nuestra afición, al equipo, a los empleados... pero estoy convencido de tomar esta decisión. Me estoy quedando sin energía".

Pero apenas hay tiempo para asimilar la decisión porque el mundo de la especulación no espera y a Klopp ya comienzan a asociarle banquillos para el curso que viene. El alemán no ha dicho nada sobre su posible futuro pero, atando cabos y, siempre en el terreno de la suposición, hay varios equipos grandes que no le harían feos.

Uno es el Bayern Munich. El todopoderoso equipo germano vería con buenos ojos la llegada de su compatriota en busca de recuperar el brillo en Europa y el trono en la Bundesliga donde, actualmente, el Bayer de Xabi Alonso le está superando. Ya en 2022 se habló de varias ofertas bávaras a Klopp que este terminó rechazando. Parece la posibilidad más cercana, pues Tuchel tampoco termina de convencer a los férreos dirigentes muniqueses.

El factor Mbappé

Tampoco termina de irle bien a Luis Enrique en el PSG. El asturiano comanda el irregular transatlántico parisino, líder en la competición nacional, donde casi es obligación, y con la Real Sociedad esperando en Champions. En este caso, el dinero no sería un problema para traer a Klopp, pero hay que tener en cuenta otro factor: Kilian Mbappé. Y es que los jeques árabes podrían intentar retener a su estrella en casa ofreciéndole un proyecto serio -otro- comandado por un entrenador de talla internacional. No obstante, estando Mbappé por medio nunca se sabe. Después de varias calabazas de Zidane, la opción del alemán no es nada desdeñable.

La tercera opción es el Barcelona. En este caso, también es especulación aunque las circunstancias actuales invitan a pensar en esa posibilidad. Xavi camina por el abismo después de perder en apenas diez días dos títulos, Supercopa y Copa, pero el proyecto a largo plazo del club, plagado de jóvenes prometedores, podría ser muy del gusto de Klopp. En este caso, el problema podría ser económico: las arcas azulgranas presentan un aspecto desolador y las palancas se acaban.

Por el momento, Jürgen acabará el curso en el Liverpool pero su nombre ha saltado ya al mercado y se convertirá en uno de los grandes atractivos del próximo verano. ¿Culebrón a la vista?