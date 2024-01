Los posibles sustitutos para Klopp en el banquillo del Liverpool: Xabi Alonso, Mourinho, Zidane...

La sorprendente salida de Jürgen Klopp del banquillo del Liverpool después de nueve temporadas al frente de los 'Reds', habiendo ganado todo lo posible y en plena temporada, ha sacudido los cimientos del fútbol europeo. Un entrenador élite quedará al menos un año fuera de acción por mucho que los grandes se peguen por él, pero esa ausencia también abrirá un mundo de posibilidades para otros compañeros de profesión en busca de otra aventura.

Gracias al técnico alemán, el Liverpool ha recuperado el aura de gigante europeo que no recobraba desde la época de Fernando Torres y Rafa Benítez -que dirige al Celta y podría ser una opción también- y ha podido romper la historia ganando la primera Premier League que se ha visto en Anfield en 30 años. Deja un recuerdo inmejorable y una huella imborrable, pero el fútbol no tiene memoria y no espera a nadie.

Por eso, su salida deja una incógnita en el aire. Ni siquiera Klopp sabe o tiene pensado ayudar al club a buscarle sustituto, pero las quinielas ya han comenzado a barajarse y las apuestas y adivinanza han empezado a circular por redes sociales. ¿Quién podría estar a la altura de lo que exige la institución, junto al Manchester United, más grande del fútbol británico después de una etapa gloriosa?

Son varios los nombres, por diversas circunstancias, que vienen a la boca de cualquier seguidor del Liverpool, aunque el deseado por nostalgia y resultados, por encajar perfectamente con la filosofía del club y conocer la casa de primera mano, es Xabi Alonso. Su temporada al frente del Bayer Leverkusen está rozando la perfección, sin derrotas en ninguna competición hasta ahora y líderes de la Bundesliga, y no le desagradaría para nada la idea.

Sería un salto natural, un paso más en su progresión como técnico de alta gama, una oportunidad única de demostrar en la mejor liga del mundo de qué pasta está hecho como entrenador. Los cantos de sirena del Real Madrid siempre le han tentado, y el propio Alonso no vería bien utilizar al Liverpool como 'trampolín' al conjunto blanco, pero el 'timing' es el ideal porque Carlo Ancelotti apunta a seguir unos cuántos años más en la casa blanca y no tendría hueco.

Otro nombre que viene inmediatamente a la mente es el de José Mourinho. Despedido por una Roma a la que llevó a ganar el primer título internacional de su historia, 'The Special One' conoce como nadie la Premier League y, además, sabe lo que es ganarla. Tras su paso por Chelsea, United y Tottenham, Liverpool podría ser su siguiente parada, la que le de la última gran oportunidad quizá de su carrera (como la de Ancelotti en el Real Madrid después de pasar por Nápoles y Everton) para demostrar que es uno de los mejores de la Historia.

Y, hablando de los mejores de la Historia, dentro y fuera del terreno de juego, aparece la figura de Zinédine Zidane. Su lealtad al Real Madrid es más que obvia, ya que no ha entrenado nunca a otro club ni parece planteárselo. Rechazó al PSG, y quizá espera una oportunidad de la selección francesa, pero si un destino casaría con la grandeza y el saber estar de 'Zizou' sería Liverpool, equipo al que ganó en su tercera final de Champions, por cierto.

A partir de ahí, la terna de entrenadores que se manejan es inagotable. Podría regresar Steven Gerrard, ídolo perenne de Anfield, aunque su bagaje como entrenador es más bien pobre. Otro talento alemán como Julian Nagelsmann podría querer probar de nuevo el fútbol de clubes, aunque dirige desde hace poco a la 'mannschaft'. Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Graham Potter, Ange Postecoglou, Thiago Motta... y la lista podría seguir. ¿Quién se hará con el banquillo del Liverpool?