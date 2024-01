Xavi Hernández se sincera sobre su situación en el Barça: "Me queda menos que más"

La situación de Xavi Hernández en el FC Barcelona es cada vez más crítica. El técnico catalán se ha sincerado más que nunca sobre ello y ya ha reconocido que le queda "menos que más" en el conjunto azulgrana, y cree que posiblemente es "el único que entiende la realidad de la situación del club".

"Llevo dos años y medio en el cargo y creo que me queda menos que más, viendo los entrenadores anteriores. Pep estuvo cuatro temporadas, ganando; Luis Enrique, ganando, tres... Yo llevo dos y media. Llegará un punto en el que me marcharé, estad tranquilos", declaró en la rueda de prensa previa al choque ante el Villarreal.

A pesar de todo, aseguró que se encuentra "bien de energía". "Le pido a la nutricionista energía cada mañana. Estoy bien, estoy tranquilo. Igual soy el único que entiende la realidad de la situación del club. La situación es la que es, es difícil, así me lo hicieron ver los dirigentes. Estamos haciendo un buen trabajo: la junta directiva, los futbolistas, a nivel social, económico... Estamos compitiendo, que en estos momentos es mucho. En junio miraremos dónde estamos y decidiremos. Estoy bien de energía", señaló.

Además, reconoció que no está sorprendido ni por las críticas ni por el hecho de que se hable de su futuro. "Estamos hablando de mi continuidad esta temporada desde julio, cuando perdimos con el Arsenal un amistoso. Estoy tranquilo, estamos haciendo buen trabajo. Vivo otra realidad diferente a la vuestra. Entiendo al club, entiendo las críticas. Sé que podemos hacer un buen trabajo todavía. Entiendo el ruido, que haya sustitutos, entiendo todo, no tengo problema", indicó.

Así, desveló que lo que le preocupa es "que el equipo mejore" y "que compita como el otro día en un partido a cara o cruz". "Si hubiésemos pasado la eliminatoria estaríamos hablando de que el Barça ha vuelto, de que Lamine Yamal ha marcado la diferencia... El fútbol son detalles (...) Estoy convencido de que podemos hacer una gran temporada", manifestó.

"No sé si se es injusto conmigo, pero pasa muchas veces estas cosas. En este club siempre valoramos a las personas cuando empiezan a marcharse, que es lo más injusto; ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, o el de Koeman o el de Sergio Busquets o Jordi Alba. Es para reflexionar. Espero que me echéis de menos a mí. Yo soy de valorar lo que tengo. Estoy en el mejor club del mundo, valoro venir a trabajar cada día, soy feliz. Sé que hay mucha exigencia pero valoro lo que tengo ahora, no después", prosiguió.

El técnico culé reiteró la "total confianza" que le han manifestado los directivos azulgranas. "Me dicen que me olvide de no continuar, que esto es un proyecto y que están orgullosos y contentos. El presidente no puede estar más positivo. Con Deco hablamos de cosas de la próxima temporada, pase lo que pase. Otra cosa son las sensaciones. Esto va de ganar, y en el Barça de ganar y convencer. Hablamos de mi continuidad desde agosto y aquí estoy", sentenció.

Respeto al equipo, Xavi se mostró "positivo". "Siempre pienso en positivo, pienso en que nos podemos enchufar en LaLiga. Vienen ahora dos partidos en casa, seis puntos que son claves para intentar recortar. Luego, la 'Champions' nos hace ilusión, ojalá podamos pasar a cuartos de final. Creo que tenemos equipo para competir en las dos competiciones, pero veremos a dónde nos lleva", expresó.

"El vestuario está muy unido. No he visto un vestuario con esta calidad humana en toda mi carrera. Es cuestión de estar concentrados, de minimizar errores, y estamos buscando soluciones. Estamos a tiempo de que la temporada sea buena a pesar de perder dos títulos", recalcó.