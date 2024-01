Así es Horatiu Moldovan, el sorprendente y desconocido fichaje del Atleti que admira a Oblak: "No podía dejar escapar este tren"

El Atlético de Madrid ha confirmado este miércoles como primer refuerzo rojiblanco en el mercado invernal el fichaje por lo que resta de temporada y tres más, hasta 2027, del portero rumano Horatiu Moldovan. Un nombre desconocido para el gran público que, como era de esperar, se ha mostrado más que dispuesto a aprovechar un giro completamente inesperado en su carrera que le llevará a compartir equipo y competir por un puesto con su ídolo, Jan Oblak.

Un movimiento bastante sorprendente por parte del conjunto colchonero dado el nulo bagaje en clubes internacionales del guardameta de 26 años, actual titular de su selección y jugador hasta ahora del FC Rapid de su país. De hecho, Moldovan vivirá su primera experiencia futbolística fuera de Rumanía para ponerse a las órdenes de Diego Pablo 'Cholo' Simeone de cara a intentar competir por un puesto con el prácticamente inamovible Jan Oblak.

Moldovan será así el tercer futbolista rumano que vista la camiseta del Atlético tras el central Daniel Prodan, que lo hizo entre 1996 y 1998, y el lateral Cosmin Contra, que estuvo entre 2002 y 2005, con una campaña cedido en el West Bronwich Albion inglés. Su aterrizaje en el equipo colchonero debería suponer igualmente la salida del croata Ivo Grbic, hasta ahora segundo portero que no ha contado con oportunidades debido entre otros factores a las lesiones.

"No podía dejar escapar este tren. Probablemente nunca hubiese tenido esta oportunidad más. Tengo un respeto enorme por Oblak, era mi ídolo antes de llegar aquí. He podido conocerle, es un portero increíble y creo que puedo aprender mucho de él, cuando me llegue la oportunidad espero aprovecharla y hacer mi trabajo lo mejor posible", aseguró Moldovan por la tarde en su presentación.

El rumano confesó de hecho una anécdota especial el día de su debut internacional, precisamente contra la Eslovenia de Oblak: "Tengo una historia con él, hace un año y medio, tuvimos un partido amistoso en Cluj, yo debutaba con la selección rumana y jugué contra Oblak. Después del partido cambiamos las camisetas y para mí fue un momento increíble. Ayer ambos nos reímos de esta anécdota, y ahora he llegado a ser su compañero".

"Para mí es un gran paso en mi carrera. Es un honor representar estos colores, y un orgullo llegar a un club tan grande como el Atlético. Estoy aquí para trabajar con todas mis fuerzas y esperar mi turno y dar lo mejor que pueda dar por estos colores", añadió a su reflexión inicial Moldovan.

"Pienso en los objetivos que marcamos con el club, creo que tengo buenas cualidades y por ese motivo se me ha elegido, espero que cuando llegue mi turno no decepcione a nadie e incluso espero poder llegar a sorprenderos a todos y demostrar que soy un portero de gran valor. He hablado con el 'Cholo'. Me ha impresionado mucho, positivamente, me ha dado ánimos y me ha dicho que está contento de que esté aquí", prosiguió.

Además, Moldovan insistió en el cambio radical que da su carrera, fruto de su duro trabajo: "Si miro atrás, hace cuatro años, durante la pandemia no tenía equipo ni siquiera en la segunda división rumana. Por eso el fútbol es tan bonito, hay mucho trabajo detrás de mi ascenso. Es increíble para mí, mi vida ha cambiado radicalmente. He conseguido representar a un club enorme en el mundo, un club que veía en la televisión".