Muere Fabio Padillo, exportero del Xerez CD, a los 31 años tras una larga enfermedad

Fabio Pardillo, exguardameta andaluz de Xerez CD y Jerez Industrial, entre otros equipos de la ciudad, murió en la noche de este martes al miércoles tras no superar una larga enfermedad con la que batallaba desde el año 2019.

El futbolista jerezano vivió un calvario desde el año 2019, cuando afrontó su primera operación para extirpar un tumor cerebral. No fue hasta 2022 cuando decidió hacerlo público, a través de sus redes sociales, solicitando el apoyo de donantes de sangre para volver a pasar por quirófano.

"Os necesito, e igual que yo, mucha gente a la que ni siquiera conocemos. Estoy pendiente de una operación por un tumor cerebral del que ya me operaron hace 3 años. Pues no pueden intervenirme, la reserva de sangre en la provincia de Cádiz es nula y no pueden hacer nada que no sea posponerlo todo", escribió entonces en un mensaje que tuvo su respuesta tras viralizarse en todo el país.

Padillo fue operado poco después, pero los resultados no fueron los esperados y las complicaciones volvieron a aparecer. Finalmente, tras años de lucha, y de búsqueda de soluciones desesperadas, Fabio falleció en la madrugada de este miércoles.

Su muerte ha consternado al deporte andaluz, que no ha cesado en compartir sus muestras de cariño y condolencias a la familia del jugador. Combinados como el Xerez CD, el Jerez Industrial; instituciones como la Real Federación Andaluza de Fútbol; y personalidades como María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, despidieron a través de sus redes sociales al futbolista en una emotiva jornada.