"Le invito a venir aquí": entrenadores de la Ligue 1 contestan a Cristiano Ronaldo tras decir que es mejor la liga saudí

Cristiano Ronaldo acaparó la atención de todos hace unos días cuando en la gala de los Globe Soccer Awards afirmó que "la Liga de Arabia Saudí es mejor que la liga francesa". Sus palabras han derivado en una gran indignación entre los protagonistas de la Ligue 1.

"Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga de Francia. En la francesa solo hay dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Es mucho más competitiva. He jugado allí un año y creo que ahora mismo somos mejores", aseguró el astro portugués.

Y el exfutbolista y actual entrenador del Stade Brestois 29, Éric Roy, se dirigió a él tras ganar en Copa al Trélissac, de la cuarta división: "Le invito a venir aquí y jugar en el campo hoy. No sé si le habría gustado. No es que no esté de acuerdo con él, pero Cristiano nunca ha jugado en la Ligue 1. ¿Cómo puede tener un punto de referencia? Tendría que haber jugado aquí".

Roy no ha sido el único. Paulo Fonseca, entrenador del Lille, también ha contestado al luso. "No creo que eso sea lo que dijo. No quiero hacer comparaciones (…) Si él se siente feliz en Arabia Saudita, yo me alegro por él. Hay cosas que no vale la pena perder el tiempo respondiendo. Estas declaraciones son parte de ello. Creo que la gente inteligente entenderá por qué hizo esta afirmación", dijo en rueda de prensa.