Cristiano, tras el The Best de Messi: "No lo vi, estos premios están perdiendo credibilidad"

Hace unos días Cristiano Ronaldo recibió el premio Globe Soccer Award a mejor jugador de Oriente Medio, a jugador favorito de la afición y el 'Premio Maradona'. Para celebrarlo, el portugués ha hablado en el diario Récord valorando sus logros desde que llegó al fútbol de Arabia Saudí.

El exjugador del Real Madrid, que el año pasado marcó 54 goles, ha sido muy criticado por hacerlo en la liga saudí, pero él ha querido dejar claro que allí también hay nivel: "Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane".

"Sí que sorprende si echas la vista atrás y miras lo que pasó en el Manchester United y en la selección, donde la gente ya me daba por perdido. La verdad es que me concentré, hice una excelente pretemporada en el Al-Nassr", ha añadido.

"Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal", continuó el portugués.

Sobre si le molesta que se hable mal de que juega en una liga considerada menor como la de Arabia, pero que en cambio Messi jugando en Estados Unidos haya ganado el The Best, Cristiano ha sido contundente: "Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best...".

Y añade: "Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan".