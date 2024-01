El duro palo de Cristiano Ronaldo en los Globe Soccer Awards: "La liga de Arabia Saudí es mejor que la francesa"

Cristiano Ronaldo, el mejor goleador del año 2023 con 54 goles, volvió a ser protagonista en el mundo del fútbol por unas polémicas declaraciones comparando la liga de fútbol de Arabia Saudí y la liga francesa en los Globe Soccer Awards.

"Para ser honesto, creo que la liga saudí no es peor que la liga de Francia. En la francesa solo hay dos o tres equipos con buen nivel, en Arabia no. Es mucho más competitiva. He jugado allí un año y creo que ahora mismo somos mejores", reconoció Cristiano.

Asimismo, recalcó que el futuro de la liga de Arabia Saudí llegará a un "nivel muy alto": "Me siento muy feliz en Al Nassr, es un gran paso. Arabia Saudí está en un proceso, llevará mucho tiempo... pero paso a paso llegarán al nivel más alto. Creo que la Saudi Pro League estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente estará orgullosa".

El astro luso, que llegó al conjunto arábigo a finales del año 2022, también habló sobre su registro goleador durante el 2023 y declaró que "es un orgullo" superar a "jóvenes animales" como Haaland. "Fui el máximo goleador esta temporada. Estoy orgulloso, pronto cumpliré 39 años. Me gusta cuando la gente vuelve a dudar de mí y vuelvo a tener éxitos. No me afectan las críticas", añadió.

Por último, Cristiano Ronaldo bromeó acerca de su retirada y de su actividad dentro de los terrenos de juego : "Me enfoco en el presente. Me siento bien, soy capaz de hacer algunos goles, de ayudar a mi equipo y a la selección. Para ser honesto, seguiré 10 años más".