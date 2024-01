Evloev se impone a Allen en UFC 297 y reclama a Topuria

Una de las peleas más interesantes de UFC 297 era la que enfrentaba al británico Arnold Allen con el ruso Movsar Evloev, dos luchadores del peso pluma que, antes o después, se pueden cruzar en el camino de Ilia Topuria. El combate se lo llevó Evloev, que alcanza un récord de 18-0 y se postula como candidato al título.

El primer asalto fue igualado pero pareció que se lo llevó Allen gracias a su buen boxeo, con mención especial a su jab de derechas. Evloev solo se animó en los dos últimos minutos tratando de derribar a su rival, pero esa lucha no se concretó en daño real. De hecho, pareció brillar más la defensa de derribos del británico que el ataque del ruso.

El segundo asalto sí se lo llevó Evloev con claridad. Empezó más activo y confiando un poco más en sus armas. Así empezó a dominar algo más con la lucha e incluso con el striking, con el que pudo llegar a terminar la pelea. Fue con un jab de encuentro que se comió Allen, seguido de un croché que le tocó el mentón. De ahí salió el británico herido.

Miren las mejores acciones de esta batalla💪 #UFC297 pic.twitter.com/srn7oGLAMu — UFC Español (@UFCEspanol) January 21, 2024

En el último asalto Allen salió a por todas. Sin miedo a los derribos arriesgó mucho más con sus golpes y persiguió a Evloev por el octágono durante la mitad del asalto. Luego consiguió defender un derribo y conectar tres rodillas al límite. El ruso tenía una mano apoyada en el suelo pero el británico se la levantaba para poder rodillear. En el último tramo del round, de todas formas, Evloev mejoró y consiguió igualar con su lucha.

Posible rival de Topuria

Al final los jueces le dieron una decisión unánime al ruso. Fue una pelea muy ajustada en la que Evloev ganó, pero no convenció. Tiene muy buena lucha, que le permite ganar pero no consigue traducirla en finalizaciones. De hecho, en UFC no ha conseguido noquear ni someter a nadie. Eso sí, con esta victoria el ruso se pone 18-0 y se convierte en contendiente. Es muy probable que su próximo rival sea Topuria o Volkanovski. Así lo expresó él mismo al terminar la pelea, reclamando a quien salga ganador de UFC 298.