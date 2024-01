Strickland amenaza con "apuñalar" a Du Plessis si vuelve a mencionar el tema de los abusos de su infancia antes de la pelea

Sean Strickland defenderá el cinturón del peso medio por primera vez este fin de sábado ante Dricus Du Plessis en el Scotiabank Arena de Toronto en UFC 297. Sin embargo, su enfrentamiento parece haber trascendido lo deportivo desde la rueda de prensa que tuvo lugar a finales de diciembre. En aquella conferencia el sudafricano dijo a Strickland que iba a pegarle como lo hacía su padre. Aquel comentario referente a los abusos durante su infancia hizo perder los nervios a Strickland, que más tarde agredió a su futuro rival mientras asistían como público a UFC 296. Ahora, el campeón del peso medio de UFC ha amenazado con apuñalar a Du Plessis si éste vuelve a sacar el tema.

Durante una entrevista en Youtube, 'Tarzan' ha explicado que cuando atacó a Du Plessis en UFC 296 le envió un mensaje: "Si vuelves a sacar esa mierda, te voy a apuñalar". "No digo que no quiera pelear contigo, Dricus. No estoy diciendo que no seas un buen luchador, sólo digo que hay una línea que cuando se cruza, trasciende la pelea. Si voy a Canadá y sacas ese tema, ¿adivina? Voy a ir a la cárcel, me van a deportar y habremos pasado ocho semanas preparando esta pelea para nada", afirmaba el campeón de UFC.

Sean Strickland con un lanzallamas INSTAGRAM hansmolenkamp

Strickland ha explicado en alguna ocasión que tuvo una infancia problemática durante la que sufrió abusos por parte de sus padres, aunque considera que es un episodio en su vida que le ha ayudado a tener éxito en las MMA. En la misma entrevista de Youtube, 'Tarzan' ha explicado que en el incidente ocurrido en UFC 296 incluso intentó morder al peleador de Sudáfrica y que no sabe lo que hubiera ocurrido de haber tenido un arma.

El actual campeón del peso medio, que en varias ocasiones ha manifestado su deseo recurrente de matar a alguien, es uno de los luchadores más polémicos de UFC y es famoso por sus controvertidas acciones y declaraciones.