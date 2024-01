La crisis de Benzema en Arabia Saudí: no acude con el Al-Ittihad tras sus vacaciones y queda excluido de la gira por Dubai

El periplo de Karim Benzema en Arabia Saudí, en un fútbol más exótico y alejado de la competitividad europea, en una sociedad musulmana como él en la que él mismo ha asegurado sentirse más integrado que nunca, está adquiriendo tintes dramáticos de fracaso histórico con cada nueva polémica que protagoniza el delantero francés, y van unas cuántas.

La última, no presentarse a la reanudación de la temporada del Al-Ittihad, y por tanto, por orden de su actual técnico Marcelo Gallardo, no participar en el 'ministage' que el equipo hará desde este domingo en Dubai a modo de pretemporada. El Balón de Oro, que llegó en verano procedente del Real Madrid, estaba citado el pasado viernes como el resto de sus compañeros para presentarse en las instalaciones del club en Jeddah, pero medios locales ya adelantaron que no fue así en su caso.

De este modo, el técnico argentino, que llegó en noviembre para sustituir a un Nuno Espírito Santo que precisamente no parecía entenderse con Benzema y se marchó al Nottingham Forest de la Premier League, ordenó no hacer distinciones por mucho estatus de leyenda que tenga Benzema, merecido por otra parte, para dejarle sin viajar con el equipo a los Emiratos para concentrarse en Dubai. Una ausencia que lejos de ser un permiso es un castigo, y por ello le costará su participación en la 'mini-pretemporada' diseñada por el Muñeco.

Esas mismas fuentes saudíes profundizan en el problema, y aseguran que el francés ya faltó a tres entrenamientos antes de fin de año en Jeddah, ya antes de que fueran las vacaciones oficiales de los jugadores previas al parón navideño. De hecho, Benzema estuvo 'desaparecido' estas navidades durante unas horas, haciendo saltar todas las alarmas, hasta que se le localizó de visita en la capital de España.

Pese a todo, los problemas de Benzema en Arabia Saudí vienen de mucho más atrás. Han pasado cinco meses desde que se enroló en las filas del Al-Ittihad, que venía de haberse proclamado campeón en la liga de su país el curso anterior, y aunque suma números decentes (15 goles y 5 asistencias en 24 partidos) no está siendo capaz de mantener a los suyos ni siquiera en puestos nobles. Marchan séptimos, pero la distancia con el Al-Hilal (25 puntos) y con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo es ya insalvable.

No es justo, desde luego, focalizar en él todos los problemas de su equipo, pero llegó como la estrella que es, capitán de todo un Real Madrid, y no está cumpliendo con las enormes expectativas que el mundo musulmán, incluso más allá del fútbol, había generado en torno a su figura. Por una cosa o por otra, Benzema no está siendo él mismo, el profesional que demostró especialmente en sus últimos y mejores años en Chamartín, y está demostrando que, al menos, fue buena idea irse del Real Madrid antes de convertirse en un lastre que empañase su leyenda. Aun así, un poso de arrepentimiento queda en él.

A la decepción deportiva, tolerable hasta cierto punto, se le fueron uniendo problemas extradeportivos. No se entendió con su primer técnico, Nuno, que hizo las maletas por él; desapareció sin dar explicaciones durante horas para no darlas tampoco después, eliminó su cuenta de Instagram debido al aluvión de críticas que recibió por un partido en concreto, y ahora ha vuelto a liarla yendo a su bola.

Si le comparamos con el propio CR7, de hecho, queda demasiado en evidencia. En su último cara a cara, el portugués firmó dos dianas mientras su ex compañero se quedó en blanco, comenzando a despertar una fuerte crítica en su contra que no para de crecer desde entonces y que ya venía desarrollándose mucho antes de ese 26 de diciembre. Ese 2-5 en casa se convirtió, de hecho, en un calvario para un Benzema que, tras las críticas recibidas, optó por eliminar su cuenta de Instagram con millones de seguidores para no volver por el momento. Algo pasa con Benzema, pero sólo el propio Karim sabe qué es.