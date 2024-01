"Que gane el mejor, si puede ser el Madrid": Laporta visita a Carlos Sainz en el Dakar en la previa de la final de Supercopa

Esta semana, muchas miradas están puestas en Arabia Saudí y en lo que allí acontece. Primero por el Dakar 2024, que contempla a Carlos Sainz líder destacado en coches tras su primera semana; y segundo por la Supercopa de España, que un año más tiene lugar en Riad y vivirá un nuevo clásico entre Real Madrid y Barça en su gran final del domingo.

Por eso, en un sábado de descanso para unos y para otros, Joan Laporta ha querido visitar el campamento base del Dakar. El presidente del club catalán ha estado acompañado por el ministro de Deportes saudí, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, y ha coincidido entre otros con Nasser Al-Attiyah, seguidor culé, y con Sainz, con quien ha compartido una conversación amigable dentro de la rivalidad de sus clubes.

"La verdad es que esto es muy interesante verlo por dentro. Lo que vemos normalmente es la carrera, pero hay mucho trabajo detrás y es admirable la organización de Arabia Saudí. La gente está muy satisfecha porque están organizando un gran Dakar", comentó Laporta, que también habló de la posibilidad de ver un equipo del Barça compitiendo en el Touareg: "Ya nos lo han planteado alguna vez".

"Me lo imagino, pero cuando veo todo lo que arrastra y todo lo que representa, no es fácil, porque el Barça si participa en una competición siempre aspira a ganar y aquí hay gente muy buena, muy preparada y tendríamos que tener un muy buen piloto y, además, un gran equipo", aseguró el máximo mandatario blaugrana, que después como no podía ser de otra manera entró a valorar la final del domingo ante el Real Madrid.

"Aspiramos a repetir lo que hicimos el año pasado (el Barça ganó 3-1), que fue un gran espectáculo futbolístico. Hicimos un gran partido. Los jugadores están muy unidos y concentrados y vamos a intentar luchar por ganar la final como sea", valoró Laporta sobre en encuentro, disintiendo de la opinión de un ilustre madridista como Sainz, que lejos de entrar en el tema político, evitó más polémicas y recibió con los brazos abiertos al abogado catalán.

El piloto madrileño es socio de honor merengue y siempre ha demostrado orgulloso sus colores, pero eso no impidió que estuviese agradecido a Laporta aunque reivindicase a su Madrid: "Es un buen detalle venir a visitarme y desearme suerte. Yo le he dicho que gane el mejor, pero si puede ser que gane el Madrid".

Oye @GxlDePaulinho vuestro presidente está aquí en el Dakar pidiéndole a @CSainz_oficial poner una pegatina del @FCBarcelona_es JAJAJA pic.twitter.com/lKqyFyGUu5 — RallyCast (@rallycast_) January 13, 2024

Asimismo, el tres veces ganador del Dakar comentó sobre la competición que este formato de Supercopa es "distinto", pero "si es bueno para los clubs que la juegan y les dota de recursos, ¿por qué no?". Al respecto, profundizando más, también comentó que "Arabia está tratando de hacer un montón de eventos deportivos, como el Dakar, el golf o el fútbol y están realmente llevando ciertos deportes a otro nivel".

Para acabar, ya entre risas, le propusieron a Sainz poner en su Audi una pegatina del Barça, y su respuesta no tuvo desperdicio: "Hombre... daros un abrazo, estar con vosotros, irnos a cenar... Todo eso, encantado. Lo que queráis, pero ya me estáis pidiendo demasiado. No soy anti-Barça". Por sus palabras, además, Laporta se mostró agradecido: "Lo sé, y te apreciamos muchísimo".