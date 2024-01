Enfado tremendo en Osasuna por la polémica en su choque ante el Barça: "Casualmente o no, siempre se decantan por los mismos"

El Barça se verá las caras con el Real Madrid en la reedición de la final de la Supercopa de España del año pasado, que además ganaron 3-1. Sin embargo, su clasificación a costa de Osasuna (2-0) no ha estado exenta de polémica, en especial tras el primer gol culé, obra de Lewandowski, que venía precedido de una falta que el colegiado no interpretó como tal.

El VAR no revisó la jugada, o al menos no consideró que el árbitro hubiese cometido un error al no sancionarla, y las ostensibles quejas de los rojillos quedaron en agua de borrajas sobre el césped. A partir de ahí, Osasuna no fue el mismo, y acabó encajando un segundo gol a manos de Lamine Yamal en el descuento para despedirse del torneo.

Nada más acabar, todavía en caliente y notoriamente enfadado, fue el capitán de Osasuna, David García, quien dio la cara y expuso de forma clara, concisa y directa lo que todo el club pensaba sobre la jugada en la que Christensen derribó a José Arnáiz: "Ya lo habéis visto todos, ¿no? La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que han pitado a favor del Barça, todas, en la primera parte... No sé. Ha sido muy evidente, falta clara para mí".

El central danés golpeó con la rodilla la espalda baja del centrocampista, que quedó tumbado sobre el terreno de juego visiblemente adolorido, pero el contacto no fue falta a juicio del árbitro. Por eso, David García insistió: "A los tres minutos, misma jugada, campo contrario, y se pita para el otro lado. Muy evidente para mí, pero casualmente o no, cuando suceden este tipo de faltas, siempre se decantan para los mismos. No quiero ser populista con esto, pero creo que ha sido evidente".

Con él coincidió en rueda de prensa su entrenador, Jagoba Arrasate, que denunció disparidad de criterios para arbitrar las mismas acciones en función del equipo: "Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido. Hemos visto una falta muy clara. Arnáiz tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Esas faltas para mí no tienen que ser revisables, ahí el VAR no tiene que entrar, pero eso no quiere decir que no sea falta. Nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante".

"Hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto, y dejan jugar para los dos equipos, pero hoy ha sido para unos sí, para otros no en jugadas similares", reiteró Arrasate tras en encuentro, explicando además que fue amonestado con amarilla tras reclamarle a un asistente que hubiese ayudado al colegiado en esa falta sobre Arnaíz como lo acababa de hacer con otro lance parecido cinco minutos después.

Incluso el propio Xavi Hernández tuvo una concesión con Osasuna tras el encuentro, admitiendo que "en directo" le había parecido falta y la habría pitado, no así "tras ver la repetición". Aun así, no compartió la percepción de su homólogo en el banquillo osasunista, y descartó diferencias de criterio a la hora de pitarles a ellos y a su rival.