Diakhaby, sobre los insultos racistas a Vinícius: "Es un provocador, pero todo tiene un límite"

Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia CF, ha lanzado una dura crítica a LaLiga recordando el episodio racista que sufrió Vinícius, futbolista del Real Madrid, durante el partido liguero de la temporada pasada entre el conjunto ché y el equipo madridista.

"Cuando esto le pasa a un jugador del Real Madrid, las cosas se hacen de forma rápida. No tengo nada contra LaLiga, ni contra nadie, pero a veces el sistema es así. En ese momento estuve en total desacuerdo con la competición", reconoció el jugador de 27 años en una entrevista con el medio BeFootball.

Asimismo, el defensor valencianista, que actualmente está concentrado con la selección de Guinea en la Copa África, también tuvo palabras para Vinícius: "Es un provocador, pero todo tiene un límite. No se puede permitir denigrar la raza de una persona de esa forma. En ese momento descubrí que LaLiga no reacciona con suficiente fuerza".

Diakhaby y su 'lucha' contra LaLiga

Diakhaby acusó a Juan Cala de realizar insultos racistas durante el partido entre el Valencia y el Cádiz de la temporada 2021-2022. LaLiga, tras estudiar el caso, no encontró ningún tipo de prueba que denunciase la supuesta agresión verbal del lebrijano, por lo que el defensa 'ché' no sintió el apoyo de uno de los organismos más importantes del fútbol español.

"Intentaron no dar mala imagen de la competición. Por eso decidí no estar detrás de la pancarta", recalcó Mouctar, haciendo referencia a la escena de no posar junto con el resto de sus compañeros (partido de la temporada 2020-2021 ante el RCD Mallorca) con el lema 'Racistas, fuera del fútbol'.