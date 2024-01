El luchador Khamzat Chimaev comparte una publicación impactante sobre su estado salud

Khamzat Chimaev se llevó una valiosa victoria frente a Kamaru Usman en la pelea coestelar de UFC 294 el pasado mes de octubre. Aunque todo apuntaba a que el ganador de este combate tendría oportunidad de pelear por el título de peso medio contra Sean Strickland, finalmente UFC decidió escoger otro rival para el actual campeón. Además de este revés, Chimaev anunció que había sufrido una lesión en la mano derecha durante la pelea.

'Borz' ha tenido que pasar por quirófano debido a esta lesión y hace poco compartió en redes una preocupante publicación hablando sobre sus problemas de salud y con imágenes impactantes. A pesar de que el post fue eliminado de su perfil con rapidez, las fotografías siguen circulando y en ellas se ve a un Chimaev hinchado, con la piel enrojecida y un ojo ensangrentado.

"He estado muy enfermo, mi mano estaba lesionada, así que no he podido regresar de inmediato. Quiero decirle a todos que quiero verme peleando más que todos vosotros. Me encanta este trabajo, voy a demostrar que soy el mejor, como siempre hago, y volveré pronto a entrenar, si Dios quiere", explicaba Chimaev a sus seguidores.

Después de esta publicación, el luchador checheno compartió un vídeo afirmando que se encontraba bien y cargando motores para su regreso al octágono. Todo apunta a que el objetivo de Chimaev es estar presente en el gran evento de UFC 300 el próximo mes de abril y, quizás, pelear por el título del peso medio. No obstante, hace unos días su último rival en UFC, Usman, compartió una publicación sugiriendo una posible revancha.

El peleador ruso —que todavía se mantiene invicto— ha generado una gran expectación a lo largo de su carrera en artes marciales mixtas y es uno de los luchadores más mediáticos de UFC. A sus 29 años, ostenta un récord de trece victorias, que en ocho ocasiones fueron durante en el primer asalto.