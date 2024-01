Israel Adesanya, excampeón de UFC: "Estoy en el ocaso de mi carrera"

Cuando en septiembre de 2023 Adesanya, entonces campeón del peso medio de UFC, se metió en la jaula con Sean Strickland, pocos pensaban que aquella noche iba a marcar su devenir en las MMA. Con todo a favor, se enfrentaba a un rival que, en principio, era inferior, pero las cosas no salieron bien para el nigeriano y perdió el título.

Después de aquella noche, Adesanya anunció un parón en su carrera, situando su vuelta en 2027. Ante esta información hubo incluso quien pensó que esto podía significar su retirada, aunque el propio luchador se ha encargado de desmentir este extremo. "La gente hablaba como si me retirara o me tomara cinco años de descanso. Yo digo, 'tranquilo, no te preocupes'. Mi tiempo libre es diferente al tiempo libre de la mayoría de las personas. La gente se toma dos años de descanso. No voy a hacer eso", ha dicho Adesanya en su canal de YouTube.

Una vez que sabemos que el nigeriano va a volver, la pregunta es cuándo y cómo. Hay rumores que le han situado en UFC 300 frente a Chimaev pero no tenemos ninguna confirmación oficial. Lo que sí que sabemos seguro es que el excampeón del peso medio quiere reenfocar su carrera y centrarse en peleas de calidad más que en la cantidad.

Sabe que está en el ocaso de su carrera y no tiene que demostrar nada. "Antes de tomarme este descanso llevaba cuatro peleas en 14 meses. Sé que estoy en la parte final de mi carrera. Sé que cuando termine con esto, lo extrañaré. Así que estaba tratando de aprovechar mi tiempo. Pero en este parón me he dado cuenta de que no se trata de cantidad, sino de calidad. Cuando pelee, y sé que será este año, será de calidad. No va a ser cantidad", ha zanjado el luchador.