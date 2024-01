A finales de octubre, al diagnosticarme 9 tumores cerebrales, los médicos me indicaron que no podía entrenar, ya que los tumores podían sangrar y eso me llevaría a quedarme sin habla, sin movilidad o incluso morir.

Tuve que asumirlo como mejor pude, para una deportista de élite que está preparando unos Juegos Paralímpicos no es nada fácil, pero tenía que cumplirlo porque seguir viviendo está por encima de todo.

Hace unas semanas me hicieron una resonancia y me confirmaron que ya no tenía tumores en el cerebro, por lo que ¡ya puedo empezar a entrenar!

Empezando a levantar 50 kilos

Estos días están siendo muy especiales para mí porque he vuelto a hacer lo que me apasiona. Estoy empezando a entrenar desde cero, antes levantaba 101 kilos y ahora estoy entrenando con 40 y 50 kilos, gracias a mi entrenador Óscar Sánchez estoy aprendiendo a ser paciente, a ir subiendo intensidad muy poco a poco.

La próxima prueba médica que tengo es para saber si la trombosis que tenía ya la he superado, y si se me puede quitar el filtro que me pusieron en la vena cava inferior.

¿Cómo saldrá mi próxima prueba médica? ¿Cuánto podré levantar en el campeonato que tengo en marzo en Egipto? Gracias por acompañarme en esta nueva etapa de mi vida.