Ricky Rubio dice adiós a la NBA doce años después... y su futuro apunta a España

La aventura de Ricky Rubio en la NBA, aquella que comenzó en 2011 y ha durado 12 años, parece estar llegando a su fin. El base español y los Cleveland Cavaliers, su actual equipo en Estados Unidos, han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato, como informó este jueves la cadena ESPN, lo que podría suponer su adiós definitivo a la mejor liga de baloncesto del mundo.

Adrian Wojnarowski, uno de los periodistas con mejores fuentes en la NBA, aseguró en ESPN que esta rescisión "probablemente marque el final" de la carrera de Ricky en América. Una trayectoria de enorme mérito que se ha visto interrumpida por el propio jugador catalán, que se encuentra de baja para cuidar su salud mental desde el pasado verano y ya se perdió el Mundial con España.

Precisamente en nuestro país es donde apunta Wojnarowski que el internacional español podría seguir escribiendo su historia, de regreso más de una década después para reencontrarse como jugador: "Si Rubio continúa su carrera profesional, será probablemente donde empezó como un prodigio de 14 años: en su España nativa".

Aun así, no se sabe a ciencia cierta qué decisión tomará Ricky Rubio respecto a su futuro. Equipos en Europa no le faltarán, ni mucho menos en España, pero teniendo en cuenta su ficha y su pasado un regreso al Barça o al Joventut sería el escenario más probable. Shams Charania, otro periodista con muy buenas fuentes en la NBA, ya explicó de todos modos en su momento que no se espera que Rubio vuelva a jugar esta temporada, y que incluso hay dudas de si regresará a la competición.

El pasado 20 de diciembre, Charania también dio pistas sobre los motivos de los Cavaliers para pactar con Rubio. La entidad norteamericana quiso negociar la salida del jugador de 33 años acuciada por la necesidad de hacer nuevos fichajes tras las lesiones de jugadores importantes como Darius Garland o Evan Mobley, independientemente de la baja indefinida de Ricky (aunque todo influyó).

Ricky Rubio firmó en 2022 un contrato con los Cavaliers de 18,4 millones de dólares por tres años, por lo que igualar su ficha en España no será tarea sencilla. Si regresa, será con menores pretensiones económicas, pero plenamente preparado para poner el broche de oro a una carrera de ensueño. Un sueño que, desafortunadamente, se acaba para otro español en la liga más importante de baloncesto del planeta.

Al menos, con suerte, podremos disfrutar en casa de un base exquisito, que volvería por la puerta grande avalado por la gran consideración y respeto que se ha granjeado en todas las franquicias por las que ha pasado: Minnesota Timberwolves (en dos etapas), Utah Jazz, Phoenix Suns y Cleveland Cavaliers, donde llegó en 2021 para aportar veteranía y experiencia a un conjunto con mucho talento joven pero no pudo cumplir en condiciones por culpa de las lesiones.