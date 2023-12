Una serpiente venenosa siembra el pánico en el ATP de Brisbane: "Estaba cerca de algunos niños"

La competición de tenis ya ha comenzado en Brisbane y no tardó en dejar la primera curiosidad de la temporada. Durante el partido entre Dominic Thiem y James McCabe, una marrón oriental de unos 50 centímetros de longitud (una de las serpientes más letales del mundo) se deslizó por el exterior de la pista interrumpiendo el encuentro durante 40 minutos.

Tras unos momentos de tensión e incertidumbre, el personal del torneo solventó la situación introduciendo a la serpiente dentro de una bolsa y retirándola de una pista donde el jugador austriaco había perdido el primer set por 2-6 ante el tenista australiano.

"Me encantan los animales, especialmente los exóticos. Dijeron que era una serpiente muy venenosa y estaba muy cerca de algunos niños, por lo que era una situación realmente peligrosa", indicó Dominic Thiem en rueda de prensa.

No obstante, este no fue el único escenario con el que tuvo que lidiar Thiem, puesto que tuvo que salvar hasta tres bolas de partido para darle la vuelta a un marcador que finalizó 2-6, 7-6 y 6-4. "Las victorias como las de hoy son muy importantes. No me sentí muy bien, pero conseguí la victoria", recalcó el austriaco, que se enfrentará en la siguiente ronda del torneo al ganador del encuentro entre Giulio Zeppieri u Omar Jasika.