Así fue la escandalosa mano de Odegaard que el árbitro perdonó al Arsenal: "¿Quién estaba en el VAR?"

El duelo de este sábado entre el Liverpool y el Arsenal valía mucho más que tres puntos. Con la igualdad en la zona alta de la clasificación una victoria de los reds habría supuesto el adelantamiento de los gunners y la conquista de la primera plaza. Lo cierto es que los hombres de Klopp estuvieron muy cerca, pero un travesaño y un penalti clarísimo de Odegaard no señalado acabaron con sus esperanzas.

El partido arrancó con el tempranero gol de Gabriel Jesús, pero los locales no dudaron en dar un paso adelante para buscar el empate rápido. Fue entonces cuando llegó la jugada más polémica del duelo, cuando en una internada de Salah, Odegaard paró la progresión del balón hacia dentro del área con la mano.

La enérgica protesta de la grada y los jugadores no hizo mella en el colegiado, que además de no señalarla, no fue avisado por el VAR para revisar la acción. La omisión de la jugada por parte del juez fue un lastre para los jugadores del Liverpool, pero ni con esas bajaron los brazos.

Salah, el mejor del duelo, logró el empate con un golazo en el minuto 29 y desde entonces los de Klopp buscaron con ahínco una victoria que no llegó. En la segunda mitad Alexander Arnold y Harvey Elliot mandaron dos balones a los postes y con el pitido final llegó un empate que no dejó nada contento al entrenador alemán.

"Podríamos haber ganado, deberíamos haber ganado. El Arsenal empezó mejor, pero después encontramos la manera de entrar en el partido y tras el descanso deberíamos haber marcado", dijo antes de valorar la acción del penalti.

¿Quién estaba en el VAR?

"Estoy seguro de que alguien me explicará que no fue mano, pero no entiendo cómo. No digo que el árbitro lo vea porque no tengo ni idea de dónde estaba en ese momento, pero no entiendo que el VAR llegue a la conclusión de que no era para revisar... ¿Quién estaba en el VAR?", zanjó.