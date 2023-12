De la pisada al escudo al tuit más humillante: el 'pique' entre exmadridistas en el Atlético - Sevilla

El Atlético de Madrid - Sevilla de este sábado llegó a destiempo, aplazado desde septiembre por las malas condiciones climatológicas de entonces, pero sin perder ni un ápice de la habitual riña entre colchoneros e hispalenses. El partido tuvo de todo, pero curiosamente la polémica puso el foco en dos exmadridistas: Sergio Ramos y Marcos Llorente.

Fue más cuestión de gestos, de detalles, que de lances del juego. Empezó primero Sergio Ramos, pitado en cada acción en la que tomaba la posesión, tras un gesto en el calentamiento que no gustó nada a una afición local ya de por sí enemistada con el central por su pasado madridista.

A la salida del túnel de vestuarios todos los jugadores del Sevilla evitan pisar el escudo del Atlético de Madrid excepto Ramos, que además parece hacerlo a conciencia tras ver claramente el emblema en el suelo. El gesto no tardó en viralizarse en redes, donde, tras el partido, 'tomaría la palabra' Marcos Llorente.

Muy, muy, pero que muy tonto. pic.twitter.com/OpwooHDmTc — Unión Internacional de Peñas Atlético de Madrid (@unionatm) December 23, 2023

El canterano del Real Madrid subió una foto de la celebración de su gol, el único del partido, a sus redes acompañada del siguiente mensaje: "Felices fiestas a todos😜❤️🥳". Curiosamente, en ella se aprecia a Ramos batido en el suelo mirando la celebración de Llorente con cara de pocos amigos.

El tuit fue interpretado por muchos como una provocación y pronto acumuló miles de respuestas. Tal fue la repercusión que Marcos Llorente no tardó en dar respuesta a todos aquellos que le acusaron de antideportividad.

"Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos", zanjó la polémica extradeportiva de un partido siempre caliente entre rojiblancos y sevillistas.