Endrick firma con New Balance: un contrato estelar para emular a Jordan marcado por el compromiso social

Endrick lo tiene todo para ser la estrella del futuro. Con apenas 17 años, ya ha ganado dos Brasileiraos, ha deslumbrado en Sudamérica con su talento, y ha captado la atención nada menos que del Real Madrid, que desembolsó 72 millones por él. Es más, el club más grande del mundo ha paralizado la búsqueda del relevo generacional para Karim Benzema para esperarle, porque saben el diamante que tienen entre manos.

El propio Endrick también lo sabe. Aunque tenga la cabeza bien amueblada para su edad y siempre se haya mostrado extremadamente humilde, es consciente del potencial ilimitado que tiene y de lo que ello implica a todos los niveles. Por eso mismo, para acompañar el salto que dará el próximo verano a Europa, su imagen también tiene que dar un giro de 180º y comenzar a gestionarse adecuadamente.

Ese ha sido el motivo principal de su firma en exclusiva con la marca New Balance hasta 2028. Todas las grandes marcas deportivas llevaban meses detrás del joven atacante del Palmeiras, atraídas por su precocidad y su carisma natural y conscientes de la urgencia de adelantarse a las demás. Sin embargo, Endrick decidió salirse de lo habitual en el mundo del fútbol, y arriesgarse con otro proyecto distinto.

Hace unas semanas ya pudo estrenar sus nuevas botas en su primera convocatoria con Brasil, pero ahora ambas partes han confirmado una alianza más que estratégica. La marca estadounidense sabe del rédito que puede suponerle atar ahora a un joven como Endrick, antes de que otras marcas con más recorrido en el mundo del deporte le tomen la delantera, y el brasileño sabe que es el momento idóneo para firmar su primer gran patrocinio.

Endrick será la cara principal de New Balance en el aspecto deportivo. Cazorla, Ramsey o Sterling ya han estado vinculados con la firma, pero el de Endrick es más que un contrato: es una apuesta. Una apuesta a dos bandas, en la que una de las condiciones que su familia impuso para firmar, aceptada de buen grado por ir en consonancia con sus planes iniciales, fue la de ser referente de la marca.

Ello implicará una exposición mediática brutal, con una relación de exclusividad al estilo de las de Cristiano Ronaldo y Nike, Leo Messi y Adidas o su compatriota Neymar con Puma que hará crecer el caché de la marca y del futbolista. Obviamente, el desempeño de Endrick sobre el césped definirá cómo evoluciona y mejora su imagen, pero visto lo visto no tendrá problemas para destacar.

👟 Endrick ya luce sus New Balance, marca deportiva con la que firmó recientemente.



Además, el contrato lleva en este sentido una cláusula por la que Endrick se llevaría parte de los beneficios en cuestión de royalties, pero que dependerá de los objetivos cumplidos y el desarrollo del deportista durante los próximos cinco años. A cambio, la marca comenzará una etapa de expansión por Brasil, donde el todavía jugador del Palmeiras será la cara visible en los establecimientos.

De este modo, Endrick será la principal estrella futbolística de la firma, comprometida por su parte a desarrollar una marca propia de Endrick junto a una línea de botas firmadas por el brasileño como ya hiciesen las leyendas arriba mencionadas. Un contrato al más puro estilo Michael Jordan, que cambió la industria del deporte como se la conocía a principios de los 90 e incluso cuenta con su propia película, AIR, dirigida por Ben Affleck y protagonizada por Matt Damon.

En 1984, el rookie Michael Jordan intentó firmar por Converse, la marca oficial de la NBA en aquel entontes, que le rechazó por pedir un trato parecido al de las grandes estrellas de la época, como 'Magic' Johnson o Larry Bird. Después lo intentó con Adidas, la firma que más le atraía desde pequeño, pero tampoco hubo suerte. Ahí entró Nike, le ofreció un contrato a la altura de lo que exigía cuando nadie creía en él, y le permitió crear la marca de zapatillas más icónica del mundo: Air Jordan.

Juntos, Jordan y Nike hicieron historia dentro y fuera de la cancha. Eso es lo que busca Endrick junto a New Balance, revolucionar el fútbol y todo lo que lo rodea. Por eso, otros condicionantes que surgieron a lo largo de la negociación fueron el factor económico, por supuesto, además del compromiso social de la marca, sin que el dinero sea entre ellos precisamente su principal obsesión.

Endrick percibirá alrededor de 25 millones anuales, pero tuvo ofertas muy superiores que rechazó por emprender su propio camino de la mano de una marca que también busca crecer en el ámbito del fútbol mundial, y por poder hacerlo a su manera y con total libertad. Una decisión que tomó en pandemia, apoyado por su familia, cuando no quiso renovar con Nike el vínculo que les unía desde su undécimo cumpleaños. La oferta era muy suculenta, pero la prioridad de Endrick a la hora de elegir entre la terna de marca interesadas fue su propia imagen y su contribución social a la comunidad.

No se trataba del dinero, ni de ser la estrella, ni de tener su propia marca. No, al menos, si no se le permitía poder llegar a todas las clases sociales, fabricando como tiene acordado y previsto con New Balance productos al menor costo posible, para todas las clases y públicos. Endrick sabe que ya es un ídolo en Brasil porque allí le ven como el mejor prospecto de su fútbol desde Neymar, y le tienen una fe inquebrantable que le une a su pueblo con mucha fuerza.