El dardo de Mourinho a los dirigentes del Tottenham: "Me despidió un club que tenía la sala de trofeos vacía a dos días de una final"

José Mourinho, actual técnico de la Roma, ha vuelto a dejar alguna que otra declaración, esta vez en el podcast de Obi Mikel (futbolista al que dirigió en el Chelsea), que no gustará a ciertos clubes donde ha militado a lo largo de su extensa y exitosa trayectoria como entrenador de fútbol.

El portugués, que recordó su pasado en el Manchester United, Chelsea y Tottenham, criticó duramente a los dirigentes de los 'Spurs' tras reconocer que fue cesado "dos días antes de una final": "Lo más ridículo fue que un club que tenía una sala de trofeos vacía me despidiera días antes de una final. El Tottenham nunca ha ganado en 50 años. No recuerdo cuando fue la última vez".

Asimismo, el luso también recordó algunos de los momentos que vivió en su etapa como entrenador del Manchester United. "Le dije al club después de dos meses que con cierta gente no podríamos ganar nada (jugadores y directivos). A día de hoy, siguen en el United", añadió. No obstante, José recalcó la figura de Richard Arnold, director comercial en la etapa de 'Mou' y actual director general: "Me encantaría haberlo tenido a mi lado, pero el club no es fácil. No me arrepiento, los aficionados del Manchester saben que lo di todo. Amo al club".

Por último, destacó el inicio tan fulgurante que tuvieron De Bruyne y Salah, dos estrellas actuales del panorama futbolístico, en sus comienzos y sus respectivas salidas del Chelsea: "Se fueron porque querían irse. No querían esperar. Su decisión fue buena porque han alcanzado una nivel muy alto, pero a veces los jóvenes no tienen paciencia y hay casos donde su carrera deportiva se dirige hacia una dirección equivocada. Hubo muchachos que podrían decir que los eché, pero ellos no".