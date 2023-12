Jorge Garbajosa da las claves para lograr la igualdad en el deporte: "Voy a ser un poquito impopular..."

Jorge Garbajosa, ex presidente de la FEB y actual presidente de FIBA Europa, ha participado este martes en las ponencias del I Congreso Internacional de Deporte Femenino, un evento pionero que ha sido organizado por el Women's Sport Institute (WSI) en Madrid en el que se han discutido y abordado multitud de cuestiones relativas a la importancia y el papel de la mujer en el deporte mundial.

En este evento, que estuvo patrocinado por Santander, Iberdrola, Azulmarino y Oysho con la colaboración del Área de deportes del Ayuntamiento y la Fundación Deporte Joven, el ex jugador de baloncesto estuvo rodeado de otros muchos nombres de gran importancia del deporte español, y pudo dar su opinión sobre la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte en todos los ámbitos, incluido el económico.

"Voy a ser un poquito impopular...", comenzó anticipando el ex internacional español, consciente de lo delicado del tema, para pasar a exponer su opinión con un ejemplo: "Igual que un jugador de fútbol de Segunda B no cobra como un jugador de Primera, hablar de una igualdad por normativa me resulta complicado".

"¿Cuál es el camino?", se preguntó después de forma retórica para contestarse a sí mismo: "El camino es un poquito más largo, pero estoy convencido de que es mucho más efectivo. Hay que seguir potenciando, seguir visibilizando y seguir poniendo en valor a esas jugadoras, a todos esos equipos deportivos femeninos...".

Para ilustrar su idea, Garbajosa puso justo después varios ejemplos, como Maialen Chorraut y Ona Carbonell o los equipos españoles de baloncesto y fútbol, ensalzando también la fuerza de las generaciones que están por venir: "Debemos seguir realizando esa difusión del deporte femenino, que es lo que va a acabar provocando esa igualdad real".

"Es un trabajo más largo, más costoso, pero que va a traer una igualdad de verdad, una igualdad real, no una igualdad impuesta, que las igualdades impuestas... luego al final se resienten" finalizó su reflexión Garbajosa al término de su participación en el I Congreso Internacional de Deporte Femenino, moviendo la cabeza para enfatizar su respuesta.