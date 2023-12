Deporte femenino, líderes: "Las mujeres hemos llegado al liderazgo más tarde tenemos diferencias con los hombres"

En el I Congreso Internacional de Deporte Femenino, organizado por Women's Sports Institute y celebrado este martes, se abordó el papel de las mujeres referencia en la cuarta mesa coloquio del programa, titulada 'Deporte femenino: líderes' y que contó con la directora información deportiva de Antena3 y Radioestadio noche, Rocío Martínez, como moderadora.

En la charla sobre esos rostros que representan al deporte femenino participaron líderes de la talla de Elisa Aguilar, la nueva presidenta de la FEB; Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F; Lola Romero, directora Femenino Atlético de Madrid y Ana Carrasco; campeona del mundo Motociclismo.

El evento arracó con las valientes palabras de Elisa Aguliar en las que reveló sus pensamientos al ser elegida como presidenta de la Federación Española de Baloncesto: "Cuando se me presenta el reto tienes miedos, pero las que nos hemos dedicado al deporte hemos tenidos retos constantemente, los cogemos y tiramos para adelante. Espero que haya muchas mujeres más, a mí me avala la meritocracia, no es un tema de género", dijo en un potente inicio de discurso ratificado resto de ponentes.

Y es que las mujeres líderes del deporte español han tenido que trabajar doble, primero para llegar, y luego para acabar con los estigmas. "Cuando me presenté a presidir la Liga F había una directriz para que se intentara que fuera una mujer la que gestionaba la liga, interesaba y eso me colocó en el rol de mujer florero que he tenido que romper", añadió Álvarez.

Algo parecido vivió Ana Carrasco antes de ganar el Mundial de motociclismo: "Ha habido un cambio entre ese inicio en el que la gente me veía como 'la chica de la parrilla' a ahora, que me ven como un rival a batir", recuerda.

Los hitos están ahí para demostrarlo, tal y como recalcó Lola Romero, directora Femenino Atlético de Madrid: "Nuestras jugadoras no son 'chicas jugando al fútbol', son deportistas... lograr esta concepción ha sido cuestión de tiempo y ahora tenemos una ciudad deportiva", apunta en referencia de la evolución del Atlético en estas décadas.

Las cuatro, líderes en sus respectivos campos, coincidieron en la necesidad de la unión de las mujeres, y todas tomaron como ejemplo a las jugadoras de la selección que, a ojos de la presidenta de la Liga F, "han dado un ejemplo brutal de unión" porque "fueron todas a una".

Con esa referencia, Elisa Aguilar animó a sus compañeras de debate a trazar puentes entre mujeres de diferentes disciplinas: "Echo en falta que tengamos sinergias: que las jugadoras de fútbol vengan al baloncesto, al rugby, al waterpolo... apoyarnos", dijo en una idea aplaudida por Romero. "el proyecto Universo Mujer nace en unos desayunos … Cuanto más nos unamos y sinergias podamos crear, mejor".

Como una de las últimas reflexiones,el debate se centró en el análisis del liderazgo femenino, más tardío y diferente al masculino, según Beatriz Álvarez: "Las mujeres hemos llegado al liderazgo más tarde y hay diferencias con los hombres, las mujeres tenemos una forma más emocional de gestionar, pero lo ideal es el liderazgo mutuo", reflexionó.

Por último, la conclusión se centró en la necesidad de trabajar en las refrencias femeninas para que las más pequeñas aprendan que pueden llegar al mismo lugar que sus ídolos. "Al final creo que el movimiento se hace andando. En muchas ocasiones me he sentido el ejemplo porque las niñas que empiezan se pueden reflejar en m, aunque es difícil gestionar el hecho de que mucha gente tenga el foco en ti. Cuando va bien es muy bueno, pero cuando va mal te señalan", resume Carrasco.