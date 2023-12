Siguen los líos con Arda Turan en Turquía: acumula 4.600 euros de multa en 15 partidos

Arda Turan siempre ha sido una figura polémica más allá de su calidad como futbolista. Ya retirado, el ex de Atlético de Madrid y Barça ejerce como entrenador en su país, en el Eyüpspor, desde el pasado abril, pero incluso desde una posición de más responsabilidad institucional sigue siendo un tipo díscolo.

El técnico turco acumula ya seis sanciones, la última impuesta este martes por valor de unos 1.200 euros, en quince partidos al frente del club que le dio la oportunidad de debutar en los banquillos. Sin embargo, no tienen que ver con declaraciones o comportamientos, si no con olvidarse o decidir no llevar su tarjeta de acreditación de entrenador a los partidos. Una costumbre que ya le ha acarreado sanciones por un valor total de 4.600 euros.

El Consejo Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció este martes esa última sanción a Turan, que militó también en el Galatasaray y en el Basaksehir, por no llevar visible la tarjeta durante el partido contra el Sanliurfaspor, el 10 de diciembre pasado, en la 1. Liga turca, correspondiente al segundo nivel de competiciones del país otomano.

Es la sexta sanción por este motivo en los quince partidos que Turan lleva entrenando al equipo, pero también es cierto que de todos sus escándalos, es el menos llamativo. En los últimos años, Turan ha estado más veces presente en la prensa turca por sus problemas que por sus éxitos deportivos, empezando con un juicio por una pelea con un amigo que acabó con un disparo de pistola en 2018.

Desde hace un mes, además, el nombre de Turan figura como el más destacado en una lista de futbolistas de primer nivel involucrados en una estafa piramidal con millones de dólares desaparecidos, aunque la Justicia aún debe determinar si todos son víctimas o alguno llegó a enriquecerse en el esquema.

El Eyüpspor, un club del barrio conservador de Eyüp en Estambul, fundado en 1919, consiguió en 2021 subir a la 1. Liga, tras años de resultados modestos, y actualmente encabeza la clasificación, con una ventaja de siete puntos respecto a su rival más cercano.