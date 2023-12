Jonathan Viera ataca a García Pimienta en su despedida de Las Palmas: "No sé qué problema tiene conmigo, no me lo ha dicho"

El culebrón entre Jonathan Viera y el club de su vida, la UD Las Palmas, ha llegado a su fin —en su segunda etapa en el club canario— con la rueda de prensa de despedida del futbolista, en la que lejos de esconderse o de calmar las aguas ha puesto las cartas sobre la mesa y ha explicado todos los detalles de su abrupta salida en plena temporada.

"Yo sé el problema que tengo con el entrenador, no sé cuál es el que tiene él conmigo, porque no me lo ha dicho. No ha habido ningún momento para sentarme con el entrenador y arreglarlo", ha expuesto el jugador durante su intervención, añadiendo que era imposible reconducir la situación en su relación con Francisco Javier García Pimienta.

Un conflicto desatado, según Viera, después de que García Pimienta no se interesase en ningún momento por el estado de la esposa del futbolista, quien padeció un problema médico del que ya está recuperada, mientras que él lo apoyó en sus peores momentos, cuando llegó al club y no obtenía buenos resultados, según ha asegurado ante los medios.

A partir de ese problema "todo se empezó a complicar, la bola se ha hecho cada vez más grande, no la pararon a tiempo y el único perjudicado he sido yo. Mi idea era retirarme aquí pero soy un tío justo, hablé con el presidente y le dije que lo mejor era echarme un lado porque el equipo está compitiendo muy bien y capacitado para seguir adelante", ha relatado Viera, que llevaba apartado del equipo insular desde el pasado 8 de octubre.

"Tuve un problema personal muy grave con mi mujer, ya ella está bien, y si hay alguien que ha sido justo y valiente en los peores momentos del entrenador, he sido yo, que siempre he dado la cara, y en este momento de bajón esperaba que él se acercara a mí y me preguntase cómo está mi mujer", ha comentado en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por miembros del club, todos sus compañeros y también por el cuerpo técnico que comanda el entrenador catalán.

Del mismo modo, el centrocampista canario ha revelado que este mismo lunes, con la rueda de prensa de despedida ya convocada, el presidente, Miguel Ángel Ramírez, intentó sin éxito una reconciliación entre ambos; aunque también ha aprovechado para desmentir que tuviese una pelea con García Pimienta en los vestuarios del estadio La Cerámica, en su último partido con la UD Las Palmas (1-2), el pasado mes de octubre.

"No pasó nada, no hubo pelea ni nada, no quería viajar y viajé para ayudar al club, jugué de suplente, ganamos y me fui a mi casa. Ha habido días peores", ha reconocido refiriéndose a su relación con el técnico, hasta el punto de afirmar que si la rueda de prensa de este martes hubiera sido hace un mes y medio, "hubiese sido más jodida". "Ahora es más templada porque mi familia está mejor y me estoy conteniendo", ha señalado.

"Las etapas se acaban, todos pensábamos que íbamos a acabar de otra manera, lo que nos merecíamos todos, el club, la afición y yo. Me hubiese gustado jugar un ratito más y despedirme en el campo. Llegué con 15 años y me voy con 34, muchísimas cosas buenas que han pasado, no quiero quedarme con esta última etapa dura y complicada a nivel personal y profesional, lógicamente me duele, no voy a engañar a nadie, pero eso es un solo un 2 por ciento", acuñó Viera.