Rakhmonov somete a Stephen Thompson en UFC 296 y presenta su candidatura al cinturón

Rakhmonov da un golpe sobre la mesa en el peso wélter al someter a Stephen Thompson en una pelea en la que el legendario peleador estadounidense no tuvo ninguna opción. El peleador kazajo ha llegado no solo para quedarse sino para hacer algo grande. Con paso firme y seguro, este luchador invicto se perfila como futuro campeón. Por ahora, no se le ven demasiadas fisuras.

En el primer asalto vimos a un Rakhmonov muy cauto. Se notaba que temía el striking de su rival y que prefería mantener la pelea fuera de peligro. Puede que fuera aburrido, pero también demostraba inteligencia. Si tenía otras alternativas al margen del striking para llevarse la pelea, como así fue, no tenía sentido arriesgar de más. Sólo tenía que esperar su oportunidad, que llegó en el segundo asalto.

Fue entonces cuando, minuto a minuto, el luchador kazajo se fue comiendo a Thompson. Una vez que Rakhmonov se llevó la pelea al suelo la finalización era cuestión de tiempo. Lo intentó primero con un neck crank, luego con una D’arce y, finalmente, con un mataleón ante el que Thompson solo pudo palmear.

Con esta victoria Rakhmonov da un paso más en una de las carreras más firmes y dominantes que hemos visto en UFC. El kazajo lleva un récord de 17-0, habiendo finalizado todas sus peleas. Nadie ha podido plantarle cara a este luchador que ya está a las puertas del cinturón del peso wélter. Una victoria más y UFC no tendrá más remedio que darle la oportunidad.