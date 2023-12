Xavi Hernández, molesto con la prensa 'culé': "No nos puede dejar en la primera curva"

Xavi Hernández está en el foco de las críticas desde hace ya unas semanas, pero la situación se ha ido poniendo peor para el catalán en los últimos días con las derrotas ante Girona y Amberes. Al resultado se une un juego poco vistoso que ha hecho que incluso los medios a priori afines al club 'aticen' al culé, lo que él ha criticado este viernes en rueda de prensa.

"Nos pasó el año pasado, se repite le presión. El año pasado en octubre lo queríamos mandar todo a la nada y fue una temporada de notable. Hace cinco meses estábamos en una rúa... y en la primera curva de esta temporada vuelve a pasar lo del año pasado. Los barcelonistas nos deberíamos unir", ha afirmado el entrenador.

"Entiendo que en otros clubs o medios no afines al Barça se nos critiquen, pero los que son afines al Barça a la primera curva no nos pueden dejar de lado", ha añadido a su crítica hacia la prensa.

A pesar de las críticas, Xavi no se siente solo: "Tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán porque tengo un hermano y amigos con mayúsculas. Y el presidente, Deco, Yuste no me han fallado, ni antes Jordi o Mateu. Me siento respaldado, con fuerzas... fuera la cosa no funciona".

Ha dejado claro su opinión sobre el respaldo a un entrenador en una crisis como esta: "Esto va de rendir, de resultados y, si al final de temporada no hay, el entrenador ser tendrá que marchar, pero no en diciembre".

Sin embargo, no cree que esté en su peor momento como entrenador del FC Barcelona. "El del año pasado fue peor. Hay una irrealidad de lo que se está explicando. Se pueden ganar los cuatro títulos, hemos hecho muy buenos partidos y el año pasado ya se consiguió, se ganaron dos títulos", ha asegurado.

Sobre su polémica con Deco por la disparidad de declaraciones, el técnico español ha reconocido que tienen "una relación extraordinaria": "Se ha dicho que tenemos mal rollo, la relación con él es extraordinaria, somos amigos, y con Yuste. Unión es la palabra".

Xavi no entiende todo lo que se está generando: "El año pasado entendí el ruido cuando nos eliminaron, pero no lo entiendo este año. Hemos pasado primeros, estamos en la carrera por la Liga, tenemos que jugar todavía la Copa y la Supercopa. No entiendo nada. Quizá sea yo, pero es el momento de tener unión, de creer en el proyecto".