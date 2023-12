Daniel Cormier, excampeón y comentarista de UFC: "Makhachev solo va a estar aquí un par de años más"

Daniel Cormier, ex campeón del peso semipesado y pesado de UFC y actual comentarista de la compañía ha insinuado que Islam Makhachev puede no estar lejos de la retirada. Así lo ha indicado en un podcast que el ex luchador tiene en redes sociales. Teniendo en cuenta que Cormier ha compartido equipo con Nurmagomedov y Makhachev en AKA (American Kickboxing Academy), las palabras del estadounidense pueden tener fundamento.

Estas declaraciones han llegado justo después de que el actual campeón del peso ligero dijera que no está interesado en repetir con rivales a los que ya ha ganado. Según Cormier, esto se debería a que Makhachev ya está pensando en la retirada y no quiere desaprovechar el tiempo que le queda en activo volviendo a luchar con las mismas personas. "Parece que todo estaba hecho con Oliveira pero nadie había escuchado la opinión del campeón y la verdad es que fue bastante claro al afirmar que no quería revanchas. Makhachev tiene 32 años y no me lo imagino peleando hasta los 40. Yo creo que le quedan un par de años más y luego se retira", señaló el ex campeón.

Islam Makhachev INSTAGRAM islam_makhachev

Por otro lado, si esto se confirmara, el actual comentarista dijo que cree que sería una buena decisión por parte del campeón del peso ligero. De esta forma, cree que es mejor emparejarlo con rivales nuevos. "Si sólo va a estar aquí un par de años más, ¿queremos verlo reciclar a sus oponentes una y otra vez o queremos verlo en el octágono con diferentes personas?", concluyó Cormier.

¿Subir de categoría?

A la vista de las últimas declaraciones, parece que Makhachev prefiere pelear con Justin Gaethje, que es el único peleador top del peso ligero con quien no se ha enfrentado (con permiso de Poirier, claro). Esto, en principio, pasaría en la primera mitad de 2024 y todavía le quedaría tiempo al daguestaní para hacer una o dos peleas más. Si ganara, ¿qué haría entonces? La verdad es que con la división del peso ligero completamente barrida no le quedaría mucho más remedio que subir de categoría.