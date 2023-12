El cabreo de Superman López tras un control antidoping en Disneyland: "Estoy limpio y no escondo nada"

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Superman' López mostró su monumental cabreo con la Unión Ciclista Internacional (UCI) el mayor organismo rector de este deporte, tras la visita por sorpresa de un 'vampiro' para pasar un control antidoping durante sus vacaciones en uno de los parques de Disneyland en Estados Unidos.

Lo hizo en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que explicó el motivo de su cabreo: la insistencia en los controles mientras la UCI sigue sin darle una respuesta relativa a su inhabilitación por su presunta colaboración en la 'Operación Maynar' que dura ya cinco meses.

"Un saludo muy especial desde Disney con mi familia, me estoy dando una vueltica, despejando la mente un poco y en vacaciones, sorprendido por una cosa que me sucedió esta mañana, no había querido salir a la luz pública a decir esto, pero ya todos conocen la situación de suspensión en la que me tiene la UCI provisional, ya lleva más de 5 meses, desde julio y al día de hoy no sé absolutamente nada, esta mañana me hicieron un control antidoping cerca de donde estoy en Disney y me sorprende que lleguen hasta aquí" explicó el ciclista antes de mostrar su enfado.

"Si se toman la molestia de venir hasta acá para realizar esos controles, ojalá se tomen la molestia para que me solucionen el tema, me agilicen e investiguen lo que tengan que investigar y me den luz verde para poder hacer lo que a mí me encanta", dijo antes de reiterar su defensa.

No me da miedo, estoy limpio

"No escondo nada, estoy limpio, me han hecho miles de controles y pueden hacer todos lo que quieran porque sinceramente no me da miedo, estoy limpio y no tengo nada que ver", zanjó