"Habría firmado morir en Los Cármenes", el desgarrador testimonio de la viuda del aficionado que murió en el Granada - Athletic

Se llamaba Antonio Trujillo, era vecino de Salobreña y tenía 64 años. Este domingo, como muchos otros, fue al estadio nazarí para disfrutar de su Granada, sin esperar que el duelo ante el Athletic sería el último partido que vería. "Mi marido habría firmado morir en Los Cármenes", asegura su viuda, Nuria Aguilar.

Antonio falleció durante el choque liguero al sufrir un paro cardíaco que obligó a detener y, más tarde, suspender el encuentro, del que solo se disputaron 17 minutos antes de que Unai Simón pidiese al equipo arbitral que se detuviese mientras las asistencias médicas trataban sin éxito de salvarle la vida al abonado granadinista.

Pese a que ya "llevaba unos meses luchando contra un cáncer", según reveló Nuria en Radio Marca Granada, el hombre "nunca se perdía un partido de su Granada viniendo desde Salobreña", y hacía más que suyo el himno del conjunto andaluz de "luchar hasta el final".

"Yo no soy mucho de fútbol, pero él decía que iba a 'luchar hasta morir', él siempre ha dicho que hay que luchar hasta morir, incluso con el tratamiento de quimio, como su Granada", repitió la mujer en La Gaceta de Granada.

Además, Aguilar insistía en que "si hubiera estado mal" a causa de su enfermedad, tanto ella como su hijo, médico de profesión, "no le hubiéramos dejado venir". Pero no era así.

El club le comunicó la trágica noticia

Antonio, que era abonado del Granada, fue a Los Cármenes él solo este domingo para ver el partido. "Yo le he dejado en la puerta del campo", pues en sus inmediaciones es complicado aparcar, y "le he dicho que iba al Nevada Shopping y que cuando estuviera terminando me llamara para venir a recogerle".

Sin embargo, sería su hijo quién se pondría en contacto con ella para avisarle de que su padre no contestaba a sus llamadas, ha contado entre lágrimas. Fue entonces cuando Nuria llamó a su marido, sin esperarse que sería un trabajador del club el que contestaría para darle la trágica noticia de que "le había dado un infarto y le estaban reanimando".

Sin esperar ni un minuto, Aguilar se montó en el coche y puso rumbo al estadio del conjunto granadino, donde tuvo que dar varias vueltas "intentando entrar por alguna parte, porque no sabía por donde", hasta que el mismo empleado de la entidad fue a su encuentro para ir con ella al hospital. "Cuando hemos llegado estaba muerto", lamentaba.

"Era una persona tranquila, relajada… le gustaba hacer bromas", le ha recordado Nuria, que ha explicado que empezaron a salir cuando ella tenía solo 14 años y hacía solo unos días que habían celebrado los 32 años de casados después de al menos otros 15 como novios.