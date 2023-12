El exfutbolista Joey Barton: "Las mujeres no deberían poder comentar fútbol masculino"

La polémica está servida una vez más. Joey Barton, exfutbolista de equipos como Manchester United o Newcastle, ha encendido las redes con varios comentario sexistas en los que descalifica a las mujeres que comentan los partidos de fútbol.

El que fue centrocampista, en una entrevista en el programa de Piers Morgan, quien entrevistó a Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso, ha afirmado que "las mujeres no deberían poder comentar fútbol masculino" porque "no tienen autoridad en la materia", lo que es un dardo directo para figuras como Alex Scott (BBC Football), Laura Woods (TNT) y Bianca Westwood (Sky Sports).

Sin embargo, sus comentarios machistas no quedaron ahí, pues se lo llevó también a las redes sociales. "Vamos, seamos serios. Es un juego completamente diferente. Si no lo aceptas... Siempre veremos las cosas de manera diferente. El fútbol femenino está prosperando. Fantástico de ver. No puedo tomar en serio nada de lo que dicen en el ámbito masculino", afirmó el exfutbolista.

Ante las graves palabras de Barton, la entrenadora del Chelsea, Emma Hayes, ha alzado la voz y ha tildado las palabras del exjugador de "misoginia sistemática": "Creo que el deporte es el último reducto de la sociedad en el que existe el privilegio masculino".

"Quien no haya experimentado una misoginia sistémica, como muchas de nosotras, no puede comprender ni por un momento lo dañinas y perjudiciales que son ese tipo de declaraciones, sobre todo sabiendo que se pueden multiplicar rápidamente en las redes sociales", ha añadido.