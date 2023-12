"Hay dos menores con las que se acostó": escándalo en el fútbol mexicano con Jorge Gómez, acusado de varias agresiones sexuales

Un nuevo escándalo de abusos sexuales acecha al fútbol femenino, esta vez el mexicano. Cinco futbolistas, de forma anónima, y la exauxiliar técnica Rosa Romero acusan a Jorge Gómez, entrenador del Necaxa, de haberse acostado con menores aprovechándose de su posición de poder, además de dirigirse a ellas con comentarios gordófobos y machistas.

Según informa el medio mexicano Proceso, el 'modus operandi' de Gómez era invitar a las jugadoras a su casa para fiestas y, aunque sean menores de edad, les ofrece acostarse con él a cambio de la titularidad. De no aceptar su oferta, pasan al banquillo o son expulsadas del equipo, aprovechándose de su condición de gerente deportivo de la sección femenina.

No solo han denunciado las jugadoras del Necaxa y Rosa Romero, pues también se unieron al relato otras futbolistas que vivieron situaciones muy similares cuando el técnico se encontraba en Puebla.

Hasta el momento, Jorge Gómez solo se ha pronunciado una vez, el pasado 27 de noviembre, a través de un comunicado: "Ante estas publicaciones, niego rotundamente las acusaciones a mi persona que, al difundirse de manera exponencial en espacios de opinión pública, impactan mi integridad y desarrollo tanto personal como profesional (…) Es importante mencionar que no he realizado declaraciones previamente, debido a que mis asesores legales y yo estamos evaluando las acciones a tomar frente a los daños causados a mi persona".

Los relatos de las víctimas

"Yo ya había escuchado sobre los rumores de lo que hizo en el Puebla y en la Selección Mexicana, de acostarse con jugadoras para promoverlas como titulares. En una plática que tuvimos de manera presencial en su oficina, en donde me pidió que le explicara cuáles eran mis expectativas en el club, me contó que anduvo con una jugadora de la selección mayor cuando ella era menor y él le doblaba la edad", afirma una de las jugadoras denunciantes.

Sin embargo, su explicación va más allá: "También les decía que estaban muy bonitas. Hay jugadoras que terminaron acostándose con él, menores de edad, porque les prometió que impulsaría su carrera. Yo sé que hay dos menores de edad con las que se acostó. Muchas jugadoras le tienen miedo. Ya se han presentado pruebas a la directiva, fotos, audios, videos, capturas de pantalla, y hasta padres de familia saben, pero los de arriba no hacen nada".

Otra chica afirma que "desde su llegada al equipo comenzaron los rumores de que en Puebla se acostaba con las jugadoras, las invitaba a salir, las acosaba...". "Una compañera del primer equipo me platicó que su novia, que era menor, casi fue abusada por Jorge, pues estaban en el departamento de él en una fiesta y al final los tres eran las únicas personas que quedaban en el lugar", ha relatado.

"Después me enteré de que también intentó abusar de…–se omite el nombre de la chica–. Al otro día él le mandó un mensaje para decirle que lo sentía, que él no era así. Ambos estaban en una fiesta en su departamento, Jorge ya estaba pedo (sic), se la llevó a su cuarto, él se empezó a bajar el pantalón, ella le dijo que no, lo empujó y se fue. Al otro día le dijo que estaba borracho y que lo perdonara", ha añadido.

El club, consciente

A pesar de que estos relatos puedan dar pie a pensar que todo lo ocurrido se desconocía en el Necaxa, lo cierto es que no es así. Alberto Clark, responsable de la dirección deportiva, sabía de la situación.

"Hablábamos entre nosotras, pero sabíamos que, si se lo decíamos a alguien de la directiva, no iba a pasar nada. Alberto Clark es muy amigo suyo. Le mostramos capturas de pantallas de los mensajes que Jorge mandó a las jugadoras para invitarlas a salir. Como es muy amigo no queríamos que le contara lo que estábamos haciendo", relata una víctima.

Agresiones verbales

El acoso de Jorge Gómez también fue con agresiones verbales. "A mí nunca me dijo nada. Sin embargo, presencié durante los entrenamientos cómo violentó verbalmente a mis compañeras. Si alguna de las jugadoras no se encontraba en el peso ideal, les decía gordas", ha explicado una chica.

"Cuando llegábamos a tener un error durante algún partido, en la charla técnica nos decía mediocres. Una jugadora de la Sub-19 está chaparrita y él le empezó a decir que era una enana y que el fútbol no es para personas enanas, que no va a llegar a ser nada", ha sentenciado.