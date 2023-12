El emotivo mensaje de Joaquín que ha conmovido a Instagram: "La vida, agárrate fuerte papá"

Si en la historia del fútbol español existe un jugador que ha despertado de manera unánime el amor de todas las aficiones, ese es Joaquín Sánchez, que colgó las botas al final de la temporada pasada para iniciar una nueva etapa en su vida. Este sábado, el ex del Betis ha conmovido a Instagram con un emotivo mensaje dedicado a su padre.

"La vida, agárrate papá", ha escrito el de El Puerto de Santa María, junto a un emoticono de dos manos juntas, en una fotografía colgada en sus stories en la que aparece agarrando fuerte la mano de su padre, Aurelio Sánchez.

La imagen de Joaquín con su padre. INSTAGRAM JOAQUÍN SÁNCHEZ

La tierna publicación del exverdiblanco, que hace unos días recibió como última invitada en su programa, Joaquín, el Novato, a Cristina Pedroche, ha sido eliminada pocos minutos después de sus redes sociales.

No es el único momento emotivo que el exfutbolista ha dejado junto a su progenitor este año, pues ambos se dedicaron palabras muy bonitas en el acto de despedida de Joaquín con el Betis. "Cuántos ratos buenos me has hecho pasar... una persona noble, bueno por los cuatro costados y, además, buen futbolista", le dijo Aurelio a su hijo mientras este lloraba.

"Una de las cosas de las que más orgulloso me siento es de haber podido cumplir el sueño de mi padre, y que lo haya podido disfrutar de mí, y que haya vivido esta experiencia tan bonita a mi lado", respondió el mítico '17' aún emocionado.